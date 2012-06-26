به گزارش خبرنگار مهر، حکمت‌علی مظفری شامگاه دوشنبه در جلسه هم اندیشی ائمه جماعات مساجد اراک با مدیران دستگاه قضایی استان در پی مطالبه و درخواست برخی ائمه جماعات مبنی بر ضرورت برخود با برخی بد حجابی ها و گسترش آن افزود: دستگاه قضایی استان برای برخود با این نا هنجاری ها هیچ محدودیتی ندارد، ولی در بحث هنجارهای اجتماعی آسیب زدایی و بسترسازی امری ضروری است.

وی مقابله با بدحجابی را نیازمند اهتمام جدی مسئولان دانست و افزود: باید به این نکته ضروری توجه داشت که ورود به این عرصه باید عالمانه، آگاهانه و با برنامه‌ریزی فرهنگی همراه باشد.

وی اظهار داشت: کوچک ترین بی تردیدی و موضع گیری غیر اصولی در این حوزه تبعات اجتماعی زیادی ایجاد می کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برخورد با ناهنجاری ها و بی حجابی ها در جامعه باید به عنوان یک مطالبه عمومی از دستگاه های اجرایی و متولی فرهنگ مطرح شود.

مظفری تاکید کرد: نهادهای مختلف به ویژه دستگاه‌های متولی امور فرهنگی باید فرهنگ‌سازی مناسبی در حوزه عفاف و حجاب انجام دهند و از طریق پیام‌های فرهنگی جوانان را آگاه کنند.

85قاضی روحانی در استان فعالیت دارند

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به فعالیت 85 قاضی روحانی در دادگستری استان گفت: استان مرکزی یکی از استان هایی است که بیشترین قاضی روحانی در سیستم قضایی آن فعالیت می کنند.

وی با اشاره به حجم پرونده های ورودی به دادگستری و کمبود شدید کادر قضایی در استان گفت: سال گذشته 262 هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است در صورتی که تنها 152 قاضی ستادی و غیر ستادی در استان فعالیت دارند.

در این نشست مقرر شد دبیرخانه رابط قوه قضاییه و روحانیت با همکاری تبلیغات اسلامی استان در دادگستری استان تشکیل شود.