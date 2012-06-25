به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق افراسیابی عصر دوشنبه در حاشیه آغاز به کار سی و دومین نمایشگاه استانی رسانه‌های دیجیتال در بروجرد در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 250 خانه و مجتمع فرهنگی دیجیتال هم اکنون در کشور مشغول به فعالیت هستند که این تعداد تا پایان شهریورماه سال جاری به 500 خانه و مجتمع فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با اشاره به افتتاح فاز اول شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور، افزود: شبکه ملی فرهنگ، عدالت فرهنگی را در سراسر کشور گسترش خواهد داد.

وی از ایجاد شبکه توزیع مویرگی نرم‌افزار در کشور ظرف روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: هدف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال توزیع نرم‌افزارهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب یک شبکه توزیع منسجم و تسهیل دسترسی عموم مردم به این نرم‌افزارها است.

به گفته افراسیابی، همچنین فروشگاه الکترونیک e-bazar نیز در آینده نزدیک با همکاری مشترک مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار خواهد کرد.

وی اظهار داشت: طرح دیگر در حوزه توزیع گسترده نرم‌افزارهای دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه‌اندا‌زی سایت تهیه نرم‌افزار در قالب یک پرتال ملی است که امکان سفارش الکترونیکی نرم‌افزار را از سوی مردم فراهم آورده و در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال همچنین برگزاری جشنواره و نمایشگاههای استانی رسانه‌های دیجیتال را گامی در راستای عدالت فرهنگی دانست و یادآور شد: تا پایان سال 50 نمایشگاه استانی در سراسر کشور، آخرین دستاوردهای حوزه نرم‌افزار و تکنولوژی‌های روز در عرصه رسانه‌های دیجیتال را به عموم مردم معرفی خواهند کرد.