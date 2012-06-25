به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سعادت‌نیا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو پایگاه استعدادیابی در رشته های فوتسال و تکواندو برای شناخت نخبگان این رشته در سپاه امام صادق (ع) تشکیل شده و علاقه‌مندان به رشته‌های یادشده در گروه سنی 9 تا 12 سال پس از استعدادیابی به صورت رایگان زیر نظر مربیان برجسته آموزش می بینند.

وی ادامه داد: ورزشکاران بسیجی استان بوشهر پارسال در رشته فوتسال قهرمان کشور شدند و شهریور امسال المپیاد تیم‌های برتر در تبریز برگزار خواهد شد.

مسئول تربیت بدنی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: مسابقه‌های مختلف ورزشی با حضور ورزشکاران بسیجی، همزمان با بزرگداشت هفته سپاه در استان بوشهر برگزار شده است.

وی برگزاری مسابقه پیاده روی خانوادگی، آمادگی جسمانی، والیبال، فوتسال، تنیس روی میز و رزمی را از برنامه‌های تربیت بدنی سپاه امام صادق (ع) در هفته جاری ذکر کرد.

سعادت نیا اظهار داشت: در هفته جاری تیم رشته ورزشی، بومی محلی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر برای شرکت در مسابقه سراسری این رشته به اصفهان اعزام خواهد شد. بازی بومی محلی شامل رشته‌های هفت سنگ، طناب کشی، کشتی و دال پلان است که پارسال استان بوشهر میزبان این بازی‌ها بود.

مسئول تربیت بدنی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهرادامه داد: سال گذشته تیم استان بوشهر در رشته کشتی قهرمان کشور شد و مقام دوم رشته های هفت سنگ و طناب کشی را نیز کسب کرد.

سعادت نیا با اشاره به نقش ورزش در سلامتی افراد جامعه افزود: سپاه برای حضور با نشاط بسیجیان در بخش های مختلف توسعه رشته های ورزشی را در دستور کار قرار دارد.