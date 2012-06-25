نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال در بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در بخشهای اصلی نرم افزارهای رایانه ای، نرم افزارهای تلفن همراه، بازیهای رایانه ای، پایگاههای اینترنتی و بلاگها، فنآوری و نوآوری در رسانه های دیجیتال از 5 تا 9 تیر ماه در شهرستان بروجرد آماده بازدید علاقمندان است.

همچنین بخشهای جانبی این نمایشگاه شامل بازیهای رایانه ای، هنرهای دیجیتال، کارگاهها، مسابقات و سرگرمی، فرصت و تهدیدها، خانواده، کودک و رسانه است.

در این نمایشگاه تولید کنندگان، آخرین محصولات و آثار تولیدی خود را در بخشهای یاد شده در قالب بیش از 50 غرفه نمایش خواهند داد، همچنین برنامه های مختلفی برای فرهنگ سازی رسانه های دیجیتال و آشنایی خانواده ها با فرصتها، چالشها، بایدها، نبایدها و فرهنگ استفاده صحیح از رسانه های دیجیتال در این نمایشگاه تدارک دیده شده است.

نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال شهرستان بروجرد و دومین نمایشگاه در لرستان عصر دوشنبه در محل میدان قلعه حاتم سایت نمایشگاهی تروکا افتتاح شد.

این نمایشگاه تا نهم تیر ماه جاری از ساعت 16تا 23 برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است.