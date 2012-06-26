ترویج فرهنگ نماز وظیفه آحاد مردم به ویژه هنرمندان متعهد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در مراسم اختتامیه جشنواره سراسری ادبی نماز و نیایش گفت: هر گامی که در مسیر ترویج احکام دینی و نماز برداشته شود ارزشمند است و اجر اخروی دارد.

وی افزود: پیامبران و اولیای خدا مهمترین رسالتشان برپایی نماز بود و هر کس در این مسیر حرکت کند و نامش در دفتر نماز ثبت شود آخرت خود را تضمین کرده است.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور بیان کرد: همه باید به نماز توجه کنند و مسئولان و افراد تاثیرگذار جامعه با برنامه ریزی زمینه توجه به اقامه نماز را به انحاء مختلف فراهم کنند.

وی افزود: رفتار والیدن، معلمان، مدیران و مسئولان و روحانیون که نماز به پا می دارند باید برگرفته از آموزه های قرآنی باشد

و شرایط نماز باید رعایت شود تا در دیگران بویژه جوانان تاثیرگذار باشد.

ارتباط نسل جوان با نماز برقرار شود

ارباب سلیمانی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباط نسل جوان با نماز برقرار شده و تقویت شود و هر چقدر این رابطه محکم

و قوی باشد آثار معنوی آن در نمازگزار بیشتر دیده می شود.

مسئول ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: غفلت و شهوت دو عامل تهدید کننده جامعه است که بهترین سلاح برای مقابله با غفلت نماز و کنترل نفس و شهوت ازدواج است.

وی گفت: توجه به نماز در واقع پیشگیری از گسترش غفلت و نفسانیات در جامعه است و باید بتوانیم از سنین کودکی، نوجوانی و جوانی زمینه انس با نماز و قرآن را در بین فرزندانمان ایجاد کنیم.

ارباب سلیمانی با اظهار خرسندی از برگزاری جشنواره سراسری ادبی نماز و نیایش در قزوین اظهارداشت: افرادی که در این

زمینه وارد شده اند و با سرودن شعر و نگارش داستان در این موضوع تفکر و تدبر کرده اند کار ارزشمندی را آغاز کرده اند که ثمرات آن در آینده نمایان خواهد شد.

وی افزود: این جشنواره به بالندگی و غنای فکری و ادبی شرکت کنندگان هم کمک می کند و موجب رشد کیفی هنر ادبی آنها نیز می شود.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: اگر اشعار حافظ و سعدی و مولانا ماندگار شده است به برکت ترکیب آنها با آموزه های دینی و قرآنی است لذا اگر هنرمندان کشورمان بخواهند اشعار، آثار ادبی و هنری آنها ماندگار شود باید روح دین داری را در آن بدمند و با مطالعه، تدبر و تفکر در ترویج احکام دینی همت کنند.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی یادآورشد: در عصری که جبهه جهل در برابر عقل ایستاده است با هنر می توانیم بر جهل و نادانی

غلبه کرده و با تلاش مضاعف توام با پشتوانه دینی مسیر تعالی را طی کنیم.