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۶ تیر ۱۳۹۱، ۸:۵۹

حجت الاسلام سلیمانی:

ترویج فرهنگ نماز وظیفه آحاد مردم به ویژه هنرمندان متعهد است

ترویج فرهنگ نماز وظیفه آحاد مردم به ویژه هنرمندان متعهد است

قزوین- خبرگزاری مهر: دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: ترویج فرهنگ نماز وظیفه آحاد جامعه به ویژه هنرمندان متعهد است تا به سالم شدن جامعه کمک شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در مراسم اختتامیه جشنواره  سراسری ادبی نماز و نیایش گفت: هر گامی که در مسیر ترویج احکام دینی و نماز برداشته شود ارزشمند است و اجر اخروی دارد.
 
وی افزود: پیامبران و اولیای خدا مهمترین رسالتشان برپایی نماز بود و هر کس در این مسیر حرکت کند و نامش در دفتر نماز ثبت شود آخرت خود را تضمین کرده است.
 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور بیان کرد: همه باید به نماز توجه کنند و مسئولان و افراد تاثیرگذار جامعه با برنامه ریزی زمینه توجه به اقامه نماز را به انحاء مختلف فراهم کنند.
 
وی افزود: رفتار والیدن، معلمان، مدیران و مسئولان و روحانیون که نماز به پا می دارند باید برگرفته از آموزه های قرآنی باشد
و شرایط نماز باید رعایت شود تا در دیگران بویژه جوانان تاثیرگذار باشد.
 
ارتباط نسل جوان با نماز برقرار شود
 
ارباب سلیمانی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ارتباط نسل جوان با نماز برقرار شده و تقویت شود و هر چقدر این رابطه محکم
و قوی باشد آثار معنوی آن در نمازگزار بیشتر دیده می شود.
 
مسئول ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: غفلت و شهوت دو عامل تهدید کننده جامعه است که بهترین سلاح برای مقابله با غفلت نماز و کنترل نفس و شهوت ازدواج است.
 
وی گفت: توجه به نماز در واقع پیشگیری از گسترش غفلت و نفسانیات در جامعه است و باید بتوانیم از سنین کودکی، نوجوانی و جوانی زمینه انس با نماز و قرآن را در بین فرزندانمان ایجاد کنیم.
 
ارباب سلیمانی با اظهار خرسندی از برگزاری جشنواره سراسری ادبی نماز و نیایش در قزوین اظهارداشت: افرادی که در این
زمینه وارد شده اند و با سرودن شعر و نگارش داستان در این موضوع تفکر و تدبر کرده اند کار ارزشمندی را آغاز کرده اند که ثمرات آن در آینده نمایان خواهد شد.
 
وی افزود: این جشنواره به بالندگی و غنای فکری و ادبی شرکت کنندگان هم کمک می کند و موجب رشد کیفی هنر ادبی آنها نیز می شود.
 
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد: اگر اشعار حافظ و سعدی و مولانا ماندگار شده است به برکت ترکیب آنها با آموزه های دینی و قرآنی است لذا اگر هنرمندان کشورمان بخواهند اشعار، آثار ادبی و هنری آنها ماندگار شود باید روح دین داری را در آن بدمند و با مطالعه، تدبر و تفکر در ترویج احکام دینی همت کنند.
 
حجت الاسلام ارباب سلیمانی یادآورشد: در عصری که جبهه جهل در برابر عقل ایستاده است با هنر می توانیم بر جهل و نادانی
غلبه کرده و با تلاش مضاعف توام با پشتوانه دینی مسیر تعالی را طی کنیم.
کد مطلب 1635187

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