خوردن اسفناج ماهیچه را قوی می کند/ انرژی فوق العاده با اسفناج

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه برگهای سبز اسفناج دارای سطوح بالایی از مواد مغذی هستند اما در این برگها ماده ای وجود دارد که جذب آن را برای بدن دشوار می کند.

یک گروه از دانشمندان موسسه کارولینسکا در سوئد دریافتند که سطح بالایی از نیترات در اسفناج به ساخت عضله در بدن کمک می کند.

این گروه تحقیقاتی دریافته اند که موشهایی که در آب آشامیدنی آنها نیترات وجود دارد عضلات و ماهیچه های قوی تری دارند که این امر توسط تحریک دو پروتئین اصلی ایجاد می شود.

کمیت نیتراتی که موشها دریافت کرده اند تقریبا معادل میزانی است که یک فرد با خوردن 200 تا 300 گرم از اسفناج تازه یا دو تا سه ریشه چغندر در روز است.

محققان در این تحقیق موشها را به دوگروه تقسیم کرده اند، یک گروه که طی هفت روز در آب آشامیدنی خود نیترات مصرف کردند و گروه دوم ، گروه کنترل بودند.

درحالی که اسفناج و ریشه چغندر دو منبع مهم نیترات هستند، نیترات در سایر سبزیجات برگدار چون نیز وجود دارد.

پس از یک هفته از آزمایش، گروه تحقیقاتی ماهیچه های مختلف در پاهای موشها را بررسی کردند. آنها دریافتند که موشهایی که به طور مرتب نیترات مصرف می کردند دارای ماهیچه های قوی تر هستند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، محققان در ادامه این تحقیق کشف کرده اند که موشهایی که نیترات مصرف کرده بودند در ماهیچه های آنها دو پروتئین متفاوت با غلظت بالا قابل مشاهده بود که به قدرت بیشتر ماهیچه ها ارتباط دارند.

این گروه اکنون می خواهد اکتشافهای خود را گسترش داده و به مطالعه چگونگی کاربرد این تحقیق برای افرادی که دچار ضعف ماهیچه هستند تعمیم دهد.

دکتر آندرس هرناندز محقق گروه فیزیولوژی و داروشناسی در این موسسه اظهار داشت: از چشم انداز تغذیه ای تحقیق ما به علت اینکه نشان داده اند میزان اندکی از نیترات بر قدرت ماهیچه های موشها تأثیرگذار بوده جالب است، اما تبدیل این بحث برای زندگی انسانها به این معنا است که درحالی که نیترات در گیاهان برگ دار به ویژه در آب ریشه چغندر یافت می شوند، ما می توانیم از حجم مساوی نیترات با خوردن سبزیجات بیشتر برخوردار شویم. درحال حاضر هیچ مکمل غذایی در بازارها وجود ندارد که دربرگیرنده نیترات باشد.