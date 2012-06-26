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۶ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۶

گزارش خبری/

لزوم حمایت از بخش صنعت/ راه اندازی شعب حل اختلاف حوزه صنعت در استان مرکزی

لزوم حمایت از بخش صنعت/ راه اندازی شعب حل اختلاف حوزه صنعت در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: اولین نشست هم اندیشی صنعت و قوه قضائیه در استان مرکزی که در دادگستری اراک برگزار شد حاوی مطالب شنیدنی و دغدغه های حوزه صنعت و قضا بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم اندیشی صنعت و قوه قضائیه در استان مرکزی که صبح دوشنبه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد حاوی مطالب شنیدنی و دغدغه های حوزه صنعت و قضا بود.

در این جلسه مدیران صنایع و مدیران قضاوت و دادگستری گردهم جمع شدند تا در راستای توسعه تولید و خودکفایی و عدالت گستری در بخش صنعت به نقطه نظرات مشترک برسند.

مدیر کل صنعت تجارت و بازرگانی استان مرکزی در این نشست، با اشاره به اهمیت صنعت استان مرکزی، ادامه راه و توسعه در این بخش را نیازمند حمایت واقعی دانست.

لزوم حمایت واقعی از صنعت

علیرضا زاوشی حمایت واقعی را، توجه به مسائل و مشکلات این بخش و حفظ تولید و ارتقاء آن تعریف کرد و گفت: صنعت نبض تپنده توسعه کشور است که استان مرکزی دارای جایگاه بلندی در این زمینه است.

وی تصریح کرد: مشکلات نباید به تعطیلی و رکود تولید در استان منجر شود و باید مشکلات را در کنار هم حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 700واحد صنعتی در استان مرکزی فعال است و استان دارنده بزرگرتین واحدهای صنعتی مادر و سازه ای است گفت: با این حال مشکلات و چالش های این بخش به چند واحد برمی گردد که نشان از پتانسیل استان است.

زاوشی گفت: بیش از 60 درصد از اقتصاد استان در حوزه صنعت است و اگر چرخ صنعتی استان به درستی بچرخد، آسیب های اجتماعی و جرم و بزه به شدت کاهش می یابد.

 لزوم درک شرایط موجود صنعت/ لزوم بهره گیری حداکثری از توان صنعت استان

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی هم در این نشست با اشاره به اینکه صنعت استان مرکزی کشور را از بسیاری از وابستگی های صنعتی رها کرده است گفت: اکنون صنعت در شرایط حساسی به سر می برد، از سوی هدفمندسازی یارانه ها هزنیه های آن را بالا برده است و از سوی دیگر با  مشکلاتی در تولید و تامین مواد اولیه روبروست.
 
محمد توسطی درک شرایط فعلی صنایع از سوی قضات را  انتظار اول شاغلان حوزه صنعت استان مرکزی دانست و گفت: بهره گیری حداکثری از ظرفیت های قانونی و حساسیت و حمایت شاغلان حوزه صنعت نیازمند تغییر نگاه مسئولان در بخش های اجرایی، مقننه و قضایی است.
 
وی گفت: صنعت استان مرکزی توان بالایی دارد که با تکمیل ظرفیت تولید به بخش قابل توجهی از نیاز کشور می تواند پاسخ دهد.
 
توسطی واردات بی رویه و کم توجهی به صنعت داخلی را از مشکلات دیگر این بخش دانست.
 
باید در جهت تقویت و توسعه متوازن صنعت گام برداشت
 
در ادامه این نشست، رئیس کل دادگستری استان مرکزی پس از شنیدن دغدغه های مدیران صنعتی، با اشاره به اینکه، استان مرکزی در کشور به نام صنعت و توان بالای صنعتی شناخته می شود گفت: صنعت برای استان یک فرصت است که باید با ایجاد سازوکارهای قانونی در جهت تقویت و توسعه متوازن آن گام برداشت.
 
حجت الاسلام حکمتعلی مظفری افزود: مهمترین کا در سالی که به نام  سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذایر شده است، حمایت از صنعت برای افزایش تولید و خودکفایی است.

وی با بیان اینکه اکنون تمام تلاش دشمن عقب نگه داشتن ایران از تکنولوژی و پیشرفت است گفت: در این فضا باید از صنایع داخلی برای توسعه و پیشرفت کشور اسلامی حمایت کرد.

راه اندازی شعب حل اختلاف حوزه صنعت در استان مرکزی /هدف توجه به حساسیت ها

وی نقدینگی پایین، همراهی کمرنگ بانک ها در پرداخت تسهیلات، پرداخت نشدن به موقع مطالبات از مشکلات صنایع استانعنوان کرد و گفت: پیمانکاران صنعتی استان باید به طور مستقیم مسئولیت مدنی داشته باشند و در صورت بروز هر گونه تخلف و یا مشکل، بار پاسخگویی از صاحبان صنعت برداشته و خاطی طرف پاسخ دستگاه قضایی قرار گیرد.

حجت الاسلام مظفری در ادامه با اشاره به اینکه، استان مرکزی به عنوان سومین قطب صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی، جایگاه حساسی در اقتصاد کشور دارد گفت: یکی از بازوان توسعه حل و فصل مشکلات قضایی صنعت در شعبه ویژه صنعت است که می تواند به حساسیت های این بخش بیشتر توجه کند.

وی اضافه کرد: هیئت های سازشی برای حل و فصل مشکلات حوزه صنعت بر مبنای قانون کار ضمانت اجرایی ندارد و تشکیل شعبه حل اختلاف صلاحیت و مستندات قانونی برای سازش و تسهیل امور را دارا می باشد.

کد مطلب 1635210

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