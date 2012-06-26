لزوم حمایت از بخش صنعت/ راه اندازی شعب حل اختلاف حوزه صنعت در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم اندیشی صنعت و قوه قضائیه در استان مرکزی که صبح دوشنبه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد حاوی مطالب شنیدنی و دغدغه های حوزه صنعت و قضا بود.

در این جلسه مدیران صنایع و مدیران قضاوت و دادگستری گردهم جمع شدند تا در راستای توسعه تولید و خودکفایی و عدالت گستری در بخش صنعت به نقطه نظرات مشترک برسند.

مدیر کل صنعت تجارت و بازرگانی استان مرکزی در این نشست، با اشاره به اهمیت صنعت استان مرکزی، ادامه راه و توسعه در این بخش را نیازمند حمایت واقعی دانست.

لزوم حمایت واقعی از صنعت

علیرضا زاوشی حمایت واقعی را، توجه به مسائل و مشکلات این بخش و حفظ تولید و ارتقاء آن تعریف کرد و گفت: صنعت نبض تپنده توسعه کشور است که استان مرکزی دارای جایگاه بلندی در این زمینه است.

وی تصریح کرد: مشکلات نباید به تعطیلی و رکود تولید در استان منجر شود و باید مشکلات را در کنار هم حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 700واحد صنعتی در استان مرکزی فعال است و استان دارنده بزرگرتین واحدهای صنعتی مادر و سازه ای است گفت: با این حال مشکلات و چالش های این بخش به چند واحد برمی گردد که نشان از پتانسیل استان است.

زاوشی گفت: بیش از 60 درصد از اقتصاد استان در حوزه صنعت است و اگر چرخ صنعتی استان به درستی بچرخد، آسیب های اجتماعی و جرم و بزه به شدت کاهش می یابد.

لزوم درک شرایط موجود صنعت/ لزوم بهره گیری حداکثری از توان صنعت استان

رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی هم در این نشست با اشاره به اینکه صنعت استان مرکزی کشور را از بسیاری از وابستگی های صنعتی رها کرده است گفت: اکنون صنعت در شرایط حساسی به سر می برد، از سوی هدفمندسازی یارانه ها هزنیه های آن را بالا برده است و از سوی دیگر با مشکلاتی در تولید و تامین مواد اولیه روبروست.