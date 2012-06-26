مرغ در ابرکوه نایاب شد/ نظارتها غیراصولی است

به گزارش خبرنگار مهر، اعمال فشارهای نظارتی بر واحدهای عرضه مرغ گرم در شهرستان ابرکوه فروشندگان را از چند روز قبل ناگزیر به تعطیلی واحدهای کسب خود کرده است .

تلاطم های بازار مرغ ظرف چند هفته اخیر و دقیقا از سوم تیرماه در شهرستان ابرکوه وارد فاز جدیدی شد و جدیت مسئولان نظارتی شهرستان برای اعمال قیمت های اعلامی از سوی اتحادیه مرغداران استان یزد باعث عدم عرضه مرغ گرم در این شهرستان شد .

با اعلام قیمت مصوب مرغ بر اساس نرخ مصوب اتحادیه مرغداران به واحدهای صنفی مرغ فروشی ابرکوه، مرغ فروشان که مرغ گرم را با قیمت بالاتر خریداری کرده بودند به این مسئله اعتراض کردند .

قیمت های اعلام شده از سوی این اتحادیه قیمت هایی است که کشتارگاه های استان یزد نیز حاضر به رعایت آن نیستند و در هفته گذشته شاهد فروش آن با 200 تومان بالاتر از و دیروز با اختلاف بیش از 300 تومان بالاتر از قیمت مصوب از سوی آنان به توزیع کنندگان مرغ بوده ایم.

عامل دیگری که باعث افزایش قیمت مرغ شده است، تفاوت بالای خرید مرغ زنده در استان های یزد و فارس است.

در حالی که اتحادیه مرغداران یزد قیمت خرید مرغ زنده در این استان را 3800 تومان اعلام کرده است و مرغداران با همین قیمت نیز به دلایل فروش غیرنقدی و خرید نقدی نهاده های دامی با مشکل روبرو هستند.

در استان فارس و اصفهان با قیمتی حدود 4200 تومان و به صورت نقدی نسبت به خرید مرغ اقدام می کنند که وجود این بازار مناسب مانع از فروش مرغ زنده به استان یزد است .

به هرحال عدم عرضه مرغ با قیمت های مصوب به فروشندگان و خواسته به جای واحدهای عرضه مرغ گرم در ابرکوه برای اعمال قیمت هایی که سود مصوب و قانونی آنان را در نظر بگیرد باعث عدم عرضه مرغ در این شهرستان شده و نگرانی هایی را در بین مردم با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان در پی داشته است .

خرید مرغ با قیمت بالا و عرضه آن بین 200 تا 300 تومان زیر قیمت خرید به هیچ وجه منطقی نیست و به نظر می رسد ناظران قیمت ها باید نظارت خود را به قبل از مغازه ها ببرند.