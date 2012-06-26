محمد آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منطقه برق قرچک در همین راستا که موجب تحمیل ضررهای زیادی بر اموال دولت و شرکت توزیع برق شده و نارضایتی شهروندان منطقه برق قرچک را نیز به دنبال داشت، در ادامه روند طرح ضربتی در شرکت توزیع برق نواحی استان تهران در قرچک اقدام به اجرای این طرح جهادی کرد.

وی بیان داشت: این برنامه ها در شش بخش شامل تعریفی برای دستورالعمل اجرای طرح، آماده کردن و سازماندهی نیروی انسانی در عملیات طرح، آمادگی عملیاتی، آمادگی بهره برداری، رعایت اصول ایمنی و محدوده عملیات اجرای طرح، تدوین و اجرا شد.

پیشگیری از سرقت سیمهای مسی و آلومینیومی شبکه فشار ضعیف هوایی

مدیر منطقه برق قرچک افزود: هدف از اجرای این طرح، پیشگیری از سرقت سیمهای مسی و آلومینیومی شبکه فشار ضعیف هوایی با نصب "اسپیسر" فشار ضعیف از جنس لوله های پلی اتیلن با ضخامت 2.5 میلیمتر به منظور کاهش خسارت مالی به اموال شرکت و کاهش خاموشی و کاهش تلفات شبکه بوده است.

وی گفت: محدوده عملیات طرح جهادی میثاق با ولایت 4 در محله های بوستان 111، شهاب، محمدآباد، داودآباد بخش قرچک و با حضور 12 گروه کاری از قرچک، ورامین، پاکدشت، دماوند، ری، کهریزک، اسلامشهر، رباط کریم، بوستان، گلستان و دفتر خدمات فنی بود.

آریانفر نوع عملیات را نیز بستن "اسپیسر"(با استفاده از لوله پلی اتیلن) بین فازهای شبکه فشار ضعیف به منظور جلوگیری از سرقت شبکه فشار ضعیف هوایی اعلام کرد.