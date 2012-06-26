"برن" همچنان در برابر تحریم تهران مقاومت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی زبان 20Minuten چاپ سوئیس در این باره می نویسد: رونالد بایر، سفیر آمریکا در "برن" مدتها قبل شدیدا به این موضوع که سوئیس حاضر به پیوستن تحریم نفتی و دیگر تحریم هائی که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده خودداری می کند، گلایه کرده بود. وی تاکید نموده که سوئیس مسلما نمی خواهد که نقطه ضعفی در تحریم های علیه رژیم تهران وجود داشته باشد. علت ابراز این سخن از سوی وی تصمیم اوائل آوریل شورای فدرال مبنی بر اینکه تحریم نفتی ایران را به زمانی در آینده موکول کرد، بود. ضمنا سوئیس توقیف شماره حسابهای بانک مرکزی ایران در سوئیس را کلا رد کرده بود.

در ادامه این مطلب آمده است: این موضوع که سوئیس علیرغم فشار از سوی خارج، تشدید تحریم ها علیه رژیم ایران را رد کرده شگفت انگیز است. این مقاومت از سوی سوئیس در زمینه تحریم ها علیه رژیم تهران نه فقط از سوی آمریکا بلکه از سوی سازمانهای یهودی نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. جاناتان کرویتنر، رئیس جامعه سوئیس - اسرائیل در مصاحبه ای با روزنامه جروزالم پست از این بابت که سوئیس تصمیمات دیگر کشورهای غربی علیه رژیم تهران را نپذیرفته ابراز ناراحتی کرده بود.

اینک این پرسش مطرح می شود که سوئیس در کدام طرف قرار دارد؟

ماری اوت، سخنگوی دفتر اقتصاد سوئیس (سکو) در خصوص این سؤال تاکید نمود شورای فدرال در آنچه مربوط به تحریم نفت ایران می شود هنوز تصمیمی نگرفته و ضمنا دارائی های بانک مرکزی در سوئیس نیز بخاطر رعایت اقتصاد ملی ایران توقیف نشده اند.

روزنامه "بیست دقیقه" می نویسد: آنگونه که سفیر آمریکا در برن تاکید نموده، مسئولین سوئیس در گفتگو ها با او، سیاست بیطرفی و سنت میانجیگری خود بین آمریکا و ایران را علت این مقاومت عنوان کرده اند. این در حالیست که سوئیس در گذشته علیرغم سیاست بیطرفی خود به همه تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران پیوسته بود در حالیکه از نظر حقوقی موظف به پیوستن تحریم هایی که از سوی سازمان ملل علیه کشوری اعمال نشده باشد نیست. ضمنا تاکید شورای فدرال مبنی بر نقش میانجیگری نیز سؤال برانگیز است زیرا آمریکا ارزشی برای خدمات خوب دیپلماتیک سوئیس قائل نیست. احتمالا سوئیس بدنبال وفت کشی است زیرا امید به آن دارد که این موضوع با گذشت زمان حل شود.

در پایان این مطلب نویسنده آورده است: بخاطر تعاملات اقتصادی سوی دولت فدرال سوئیس، سوئیس بعنوان محل مهمی برای تجارت نفت در جهان مطرح شده است. دفتر اقتصاد سوئیس آمار دقیقی از این موضوع که تا چه میزان نفت ایران از طریق سوئیس معامله می شود نمی دهد. شرکت های نفتی هم که از طریق سوئیس معاملات نفتی را انجام می دهند به دولت این کشور اطلاع داده اند که تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت می کنند. ولی موضوع مسئله دار در اینجا آن است که ایران با داشتن شرکت موسوم به "نفت ایران" در کنار دریاچه "لک لمون" در کانتون "وات لند" که در زمینه فروش نفت فعال است، جای پای خود را در خاک این کشور باز کرده است.