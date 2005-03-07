انيميشن ايران به سمت جهاني شدن پيش مي رود

"وجيه الله فرد مقدم"، انيمشن ساز وعضو هييت داوران چهارمين جشنواره پويا نمايي ضمن بيان اين ديدگاه در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در ارزيابي فيلم هاي امسال جشنواره گفت: معتقدم سال به سال فيلم ها بهتر مي شوند امسال هم شاهد فيلم هايي خوش ساخت با مضامين مناسب بودم و پيشرفت سطح فيلم هاي جشنواره نسبت به سالهاي قبل كاملا محسوب است و توقع دارم اين روند رو به رشد در سالهاي آينده هم تداوم داشته باشد. ما از نظر تكنيكي كارهاي درحد استاندارهاي بين المللي داشتيم ، ولي از نظرموضوعي دچار اشكال بوديم و پرداختن به موضوعات فلسفي در انيميشن ها باعث اين نقض شده بود.

وي در ادامه افزود: اميدوارم در سالهاي آتي ، موضوعهاي طرح شده در انيميشن ها را مراكز مسئول و تخصصي كنترل كنند ، تا احيانا بد آموزي و غلط و يا ضعفي در پيام نداشته باشند.

وي در مورد نقاط قوت و ضعف هاي انيميشن هاي ايراني گفت: انيميشن هاي ايراني در تمام زمينه ها حرفهاي قابل اعتنايي دارند و مي توانيم ادعا كنيم كه در انيميشن ايران به سمت جهاني شدن پيش مي رويم و با تقويت وگسترش وكارشناسي ضعفها در اين راه مي توانيم گام برداريم .

فرد مقدم افزود: انيماتورهاي ايراني بايد در ساخت انيميشن ، پرداختن به زندگي ، آداب و رسوم مسائل اقتصادي و با هويت و رنگ و بوي ايراني بيشتر توجهه كنند چون پرداختن به موضوعات غربي اصلا جالب نيست . وجود انيميشن هاي با هويت بومي ايران باعث مي شود از نظر اقتصادي هم انيميشن ايران در مرحله پيشرفت قرارگيرد.

وي درمورد مقايسه جشنواره پويانمايي تهران وجشنواره انسي فرانسه گفت: من خودم البته درجشنواره " انسي " حضور نداشته ام ولي مي دانم هر ساله تعدادي از انيميشن هاي ايراني در اين جشنواره حضور دارند ، اما بايد اين حضور در بخش مسابقه جشنواره اش پررنگ تر بشود و طبيعي است با پيشنه طولاني مدت جشنواره انسي در مقابل چهاردوره برگزاري جشنواره پويانمايي تهران ، خب در در سطح بالاتري قرار دارد.

وي در مورد برگزاري نشست هاي تخصصي كوتاه مدت آموزشي درجشنواره پويانمايي گفت: قطعا برگزاي اين جلسات مفيد وسازنده است و با اضافه شدن مراكز آموزشي و دانشگاهها ونهادها وكلاسهاي ازاد پويانمايي ، كم كمك شاهد توسعه و افزايش سطح پويانمايي خواهيم بود.

وي افزود: ولي در اين ميان نقش تلويزيون در اين حيطه بايد پررنگ تر باشد و سمينارها و نشست هاي تخصصي برگزار كند و تقريبا همان نقشي را كه در مورد معرفي سينماي ايران انجام مي دهد، در مورد انيميشن هم به كار گيرد.

وجيه الله فرد مقدم در مورد قبضه بازارهاي جهاني انيميشن توسط كشورهاي كره ، هند، مالزي و جايگاه انيميشن ايران در اين ميان گفت: خب حضور انيميشن ايران مستلزم حمايت جدي تر از سوي مسئولين است و بايد گروهيمتشكل از گرافيست ها ، سناريونويس ها ، متخصيصن انيميشن تشكيل بشود و جوانهاي انيماتور توسط اين گروه حمايت و راهنمايي شوند تا آثاري با قابليت حضور در بازارهاي جهاني توليد شود.

وجيه الله فرد مقدم فعاليتش را با ساخت تيزر و آثارگرافيكي آغاز كرده است و در كنار نورالدين زرين كلك به انيميشن سازي پرداخته است و در ادامه انيميشن هاي نظير لالايي عاشورا، مزاحم ما ، لي لي حوضك، بازگشت ساخته است.