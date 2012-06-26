  1. دانشگاه و فناوری
۶ تیر ۱۳۹۱، ۸:۴۸

یافته جدید محققان/

کشف ژنی در برنج برای افزایش کیفیت و تولید

کشف ژنی در برنج برای افزایش کیفیت و تولید

محققان چینی ژن مهمی را در برنج کشف کرده اند که می تواند به طور همزمان کیفیت و توان تولید برنج را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "فو زیانگدونگ" محقق آکادمی علوم چین در حین بررسی برنج تاسمانی پاکستان، موفق به کشف ژن GW8 شد که می تواند کیفیت برنج را افزایش دهد.

این ژن می تواند شکل و رنگ دانه برنج را بهبود بخشیده و کیفیت ظاهر آن را ارتقا دهد. از سوی دیگر این ژن می تواند چیدمان نشاسته درون دانه برنج را تغییر داده و کیفیت این ماده مغذی را برای خوراک بالا ببرد.

تحقیقات بیشتر نشان می دهد که ژن GW8 همچنین در برخی انواع برنج تحت کشت در چین وجود دارد؛ اما واریان این ژن در برنج های چینی تاثیری بر کیفیت ندارد بلکه وزن دانه را افزایش می دهد از رو موجب بهبود بهره وری برنج می شود.

این گروه، واریان سومی از این ژن را شناسایی کرده اند که می تواند با مزایای دو واریان دیگر که به ترتیب کیفیت و بهره وری برنج را افزایش می دهند، ترکیب شود. از این رو این واریان جدید می تواند کیفیت و بهره وری برنج را به طور همزمان ارتقا دهد.

به گفته محققان در صورتی که برنج باسماتی با این ژن دست ورزی شود بهره وری آن می تواند 14 درصد افزایش یافته و کیفیتش نیز به همین میزان حفظ شود. این پژوهشگران چینی معتقدند این کشف می تواند به انواع جدیدی از برنج منجر شود که کیفیت و توان تولید بسیار بالایی دارند.

نتایج این تحقیقات در نشریه نیچر ژنتیک منتشر شده است.

کد مطلب 1635229

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