منع و يا خوردن غذا را شيوه تنبيه يا پاداش كودكان نكنيد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از ماهنامه آموزشي و اطلاع رساني كودك، متخصصان تغذيه در خصوص رژيم غذايي سالم براي كودكان به والدين پيشنهاد مي كنند كه كودكان را به گونه اي آموزش دهيد كه به هنگام گرسنه شدن غذا خورده و نيز آهسته بخورند همچنين سعي شود كه تا حد امكان تمامي افراد خانواده همزمان با يكديگر غذا بخورند.

بر اساس اين گزارش، از مجبور كردن افراد خانواده به خوردن يك غذاي خاص و نيز از تعيين برنامه غذايي اجباري براي فرزندان پرهيز كنيد.

بر پايه اين گزارش، والدين بايد مقدار چربي و كالري مصرفي را به دقت كنترل كنند چون غذاهاي پرچربي به علت كالري زياد، موجب افزايش احتمال چاقي و ابتلاي افراد به بسياري از بيماري ها مي شود.

متخصصان تغذيه معتقدند كه كودكان بايد به خوردن آب و شير تشويق شوند اما بهتر است از مصرف ساير نوشيدني ها به علت وجود مواد افزودني نظير شكر، رنگ هاي شيميايي در آنها، پرهيز شود.

همچنين از آنجا كه صبحانه، مهمترين وعده غذايي محسوب مي شود، بنابراين اگر روز، با خوردن صبحانه كافي و سالم شروع شود مي تواند به داشتن وزن متعادل و مناسب كمك كند.