همایش سالانه قوه قضائیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش تمامی مسئولان قضایی به جز رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تمامی دادستانها و روسای دادگستریهای کل کشور حضور دارند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور، آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوانعالی کشور، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد، حجت الاسلام محمد جعفرمنتظری رئیس دیوان عدالت اداری، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی برای حضور در همایش قوه قضائیه آملی لاریجانی، را همراهی می کنند.

حضور سران قوا در این همایش و سخنرانی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس از مهمترین برنامه های همایش سالانه قوه قضائیه است.

قرار است در این همایش نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه مطرح و از قضات برتر تقدیر شود.