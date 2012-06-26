رفتار خارج از چارچوب 1+5 هزینه ها را زیاد می کند/ تاکید ایران بر مذاکرات کارشناسی

به گزارش مهر علی باقری که دوشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو در خصوص نشست 1+5 در مسکو سخن می گفت تصریح کرد:‌ جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدی است و به آن به عنوان ابزار تاکتیکی نگاه نمی کند و تاکید دارد روند مذاکرات باید برد برد باشد.

وی گفت: ما ازطرف مقابل نیز انتظار داریم این نگاه را داشته باشد اما با کاهش این انتظار ، به گونه ای وارد مذاکرات شده ایم که طرف مقابل ملزم به مذاکرات سازنده و همکاری جویانه شود.

باقری افزود: اگر طرف مقابل به گونه ای سازنده و براساس توافقات انجام شده وارد مذاکرات شود روند ادامه مذاکرات روشن و رو به جلو است اما اگر خارج از این چارچوب و خارج از توافقات رفتار کند گزینه های آن کاهش و گزینه های ما و هزینه های طرف مقابل افزایش می یابد.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت:‌ 5+1 به مذاکرات صرفا کارشناسی فنی اصرار دارد اما جمهوری اسلامی ایران مذاکرات کارشناسی را در حد فنی سیاسی خواستار است.

وی با اشاره به روند مذاکرات در دو ماه اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 که پس از وقفه ای 15 ماهه آغاز شده است افزود: در مذاکرات استانبول 1 طرف مقابل روی چند موضوع به طور غیر منطقی دست گذاشته بود و از پذیرش حق استفاده صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از انرژی هسته ای استنکاف می کرد.

باقری گفت: این رفتار 5+1 موجب شد روند مذاکرات مسدود شود اما پس از مدتی خانم اشتون با نوشتن نامه ای نشان داد که آنها می خواهند مسیری را که مسدود کرده اند باز کنند.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود:‌البته در نامه اول آورده بود که بر سر حقوق هسته ای ایران در قالب ان پی تی صحبت نمی کنیم اما در سه نامه دیگری که تا مذاکرات استانبول دو نوشته شد خانم اشتون تاکید کرد که به حقوق هسته ای ایران در چارچوب ان پی تی و پذیرش اصل عمل متقابل و کنار گذاشتن اجرای قطعنامه های شورای امنیت از پیش شرط مذاکرات احترام می گذاریم.

وی گفت: خانم اشتون در آن سه نامه از روند مذاکرات استانبول1 نیز ابراز تاسف و این زمینه را برای مذاکرات استانبول 2 فراهم کرد .

باقری افزود: برای ادامه مذاکرات، 5+1 پذیرفت که به حقوق هسته ای ایران در قالب ان پی تی احترام بگذارد، گفتگو بر سر مسائلی به جز هسته ای انجام شود و رویکرد مذاکرات براساس طرح گام به گام و عمل متقابل و پرهیز از رفتار آنان در استانبول 1باشد.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: پس از استانبول 2 دو دور نشست های کارشناسی در ژنو به پیشنهاد ایران برگزار شد و در آن مذاکرات به طرف مقابل گفته شد که طرح خود را ارائه دهد اما آنها ارائه طرح را به مذاکرات بغداد موکول کردند.

وی افزود:‌در مذاکرات بغداد 5+1پیشنهادی را ارائه کرد و انتظار داشت که ما آن را بپذیریم اما ما در مقابل پیشنهاد آنها 5 پیشنهاد را مطرح کردیم.

باقری گفت: پیشنهاد 5+1 درباره موضوع اورانیوم 20 درصد بود که سه مولفه داشت.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود:‌ مولفه های پیشنهاد 5+1 توقف غنی سازی 20 درصد، تعطیلی سایت فردو و انتقال اورانیوم 20 درصد غنی شده به خارج از کشور بود.

وی گفت: اما پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 5 مولفه شامل به رسمیت شناختن حق استفاده صلح آمیز هسته ای ایران، همکاری با آژانس، اعتماد سازی، همکاری هسته ای و بررسی موضوعات غیر هسته ای از جمله مسائل منطقه ای داشت.

باقری افزود: جمع بندی مذاکرات بغداد این شد که نشست کارشناسان و معاونان دو طرف برگزار و پیشنهاد ایران و طرف مقابل بررسی شود.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت:‌ پس از مذاکرات بغداد و در فاصله 25 روزی که تا مذاکرات مسکو زمان بود جمهوری اسلامی ایران افزون بر تماس های تلفنی 5 نامه برای طرف مقابل نوشت و برگزاری نشست های کارشناسانه را خواستار شد اما طرف مقابل به این درخواستی که در بغداد درباره آن توافق شده بود پاسخ نداد.

وی افزود: در مذاکرات مسکو پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران کاملا دقیق و روشن ارائه شد که چارچوب آن عبارت است از: بررسی موضوعات هسته ای و غیر هسته ای، فراگیر بودن مذاکرات، طرح موضوعات براساس توافقات مذاکرات استانبول دو و بغداد، بررسی مولفه های واقعی و احترام گذاشتن به حقوق ملت ایران براساس مقررات ان پی تی و آژانس بین المللی انرژی هسته ای.

باقری گفت: طرف مقابل برای این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران پاسخی نداشت و وقت خواست.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود: پس از اتمام وقت ،طرف مقابل جز در مورد فتوای رهبر معظم ا نقلاب و غنی سازی بقیه پیشنهاد جمهوری اسلامی ا یران را پذیرفت.

وی گفت: دکتر جلیلی درباره موضوع فتوای رهبر معظم انقلاب و غنی سازی نیز توضیحات شفاف و حقوقی را به صورت تفصیلی ارائه کرد که برای طرف مقابل کاملا مشخص شد.

باقری افزود: دکتر جلیلی با دلایل منطقی به پیشنهاد آنها مبنی بر توقف غنی سازی 20 درصد پاسخ داد و آن را غیر واقع و خلاف حقوق بین الملل خواند.

معاون دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران قطعنامه های شورای امنیت بر ضد خودش را غیر قانونی و مخالف قوانین و مقررات بین المللی و آژانس بین المللی انژری اتمی می داند.