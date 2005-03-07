برگزيدگان مسابقه يوسف قرآن معرفي مي شوند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از فرهنگسراي قرآن ، در ميان يكصد هزار جلد كتابي كه در تمام فرهنگسراها ، خانه هاي فرهنگ و ديگر مراكز مربوط به شهرداري توزيع شد ، سؤالات و پاسخنامه هاي مربوط قرار داشته و دريافت كنندگان كتاب ، پس از مطالعه دقيق و پاسخگويي به سؤالات ، پاسخنامه را به محل دريافت كتاب تحويل داده اند .

ستاد برگزاري مسابقه تفسير سوره حضرت يوسف ، پس از بررسي و تصحيح يكصد هزار پاسخنامه دريافت شده ، 300 نفر را به عنوان برگزيده انتخاب كرده است .

مراسم پاياني اين مسابقه ، به منظور معرفي برگزيدگان و تقدير از آنان ، روز دوشنبه 24 اسفندماه ، همزمان با سالروز ولادت امام محمد باقر(ع) در محل فرهنگسراي قرآن برگزار مي شود .

كتاب يوسف قرآن از مجموع كتب تفسيري حجت الاسلام قرائتي است .

حج عمره ، سفر زيارتي مشهد مقدس ، لوازم خانگي ، دوربين عكاسي و سكه بهار آزادي ، از جمله هداياي اين مسابقه اعلام شده است .

فرهنگسراي قرآن در خيابان قزوين ، نرسيده به ميدان شمشيري قرار دارد .