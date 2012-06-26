تشکیل 8 میلیون پرونده در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری صبح سه شنبه در همایس قوه قضائیه که در مشهد مقدس با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی و دادستانها و روسای دادگستریهای کل کشور برگزار شد گفت: خوشبختانه قوه قضائیه در دوره جدید و پس از گذشت سه سال، علی رغم محدودیتها و مضایق پیش رو با اتخاذ تدابیر نو و با رویکرد هدفمند و برنامه محور و امیدآفرین، در قالب طراحی و تدوین 19 راهبرد اصلی و 81 هدف، توفیق یافته در حوزه برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، اصلاح ساختارها، بهره گیری از فناوریهای نوین و هوشمند، تقویت کادر اداری و قضایی و دیگر زمینه ها، از رشد قابل توجهی برخوردار گردد بحول و قوه الهی تحقق یابد.

وی افزود: در بخش حوزه های ستادی، قوه قضائیه احکام متعددی از قانون برنامه پنجم خصوصاً موارد مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 211 را به مرحله اجرا درآورده که می توان به تدوین لوایح قضایی مورد نیاز نظیر لایحه پلیس قضایی

لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه تعزیزات، لایحه همکاریهای قضایی بین المللی با همکاری وزارت دادگستری، لایحه حمایت از خانواده و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره گرد. همچنین در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی در سال اول برنامه، در بخش «جذب قضات» تعداد 1384 نفر به گزینش معرفی و فرایند گزینش آنان به انجام رسیده است.

وزیر دادگستری نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه در قالب پیگیری اجرای 163 پروژه با زیر بنای بالغ بر 520 هزار متر مربع در سطح کشور که هم اکنون تعداد 73پروژه آن با زیربنای 210 هزار متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفته و افزایش اعتبارات هزینه ای دادگستریهای کل کشور با رشد 9/33 درصد و اعتبارات تملک دارایی با رشد حدود 85 درصد نسبت به سال قبل را از دیگر عملکرد دستگاه قضا عنوان کرد و افزود: برگزاری آزمون استخدامی کارکنان اداری و انجام تعهدات جذب برای سال 91 به میزان 3300 نفر، تامین اعتبار در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت حدود 300 نفر از قضاتی که بیش از 30 سال سابقه کار داشتند، بخش مهمی از تحقق برنامه بوده است.

عملکرد دیوانعالی کشور

بختیاری اظهار داشت: در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها و تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی می توان به برگزاری 24 جلسه هسئت عمومی دیوانعالی اشاره کرد که صدور هفت فقره آرای وحدت رویه، صدور ده فقره آرای اصراری کیفری و نیز هشت فقره آرای اصراری حقوقی در موضوعات مختلف و در سال اول برنامه توانسته است راهبردهایی را در جهت افزایش دقت در انجام امور محوله طراحی و تعریف نماید.

علاوه بر آن نگاه ویژه دیوانعالی کشور به پرونده های خاص، ملی و حساس کشور که اکثر آنها در کمتر از یک هفته رسیدگی شده و همچنین موضوع رسیدگی به پرونده عوامل گروهک جندالشیطان «ریگی»، پرونده های جاسوسی و محاربه نظیر پرونده مربوط به قاتل شهید علی محمدی، پرونده میدان کاج، پل مدیریت، قتل مرحوم داداشی و امثال آن، جملگی، حاکی از سرعت در فرایند رسیدگی و مآلاً جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم شریف ایران اسلامی است.

وزیردادگستری اظهار داشت: گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، نهادینه سازی فرهنگ قانونمداری و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نیز اقدامات موثر و برجسته ای انجام شده که می توان به انجام آموزشهای همگانی از طریق مطبوعات و رسانه ملی، در حوزه حقوق شهروندی، امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، بانکی و بیمه ای و مشابه آن اشاره کرد.

عملکرد مرکز آموزش قوه قضائیه

همچنین اخذ مجوز تاسیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه و تصویب اساسنامه آن در وزارت علوم، تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه پژوهشگاه قوه قضائیه و تصویب آن توسط ریاست قوه، برگزاری نشستهای متعدد در خصوص نقد و تحلیل آرای قضایی، برقراری ردیف بودجه مستقل با عنوان «برنامه پیشگیری از وقوع جرم» در قانون بودجه سال 90، تهیه وتدوین سند راهبردی «پیشگیری»، پیگیری در جهت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در دست بررسی است، برقراری ارتباط و تعامل با دستگاههای اجرایی و تشکیل شبکه گسترده و به هم پیوسته تشکیلاتی با هدف اجرای برنامه های پیشگیری که مجموعه این اقدامات منتهی به کسب توفیقاتی از جمله کاهش 15 درصدی جرایم خشن و مسلحانه در سال 90 در کشور بوده است اشاره کرد.

عملکرد پزشکی قانونی قوه قضائیه

بختیاری در خصوص عملکرد دستگاه قضا در پزشکی قانونی گفت: راه اندازی بانک هویت ژنتیکی کشور، تصویب اساسنامه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، برگزاری 15 همایش آشنایی قضات با انواع مواد مخدر و رونگردانها و ارائه حدود 2 میلیون و 300 هزار گواهی و پاسخ به استعلامات در سازمان پزشکی قانونی، مشارکت فعال علمی در برگزاری 3 کنگره بین المللی

از مهمترن اقدامات این سازمان بوده است.

عملکرد فنآوری اطلاعات قوه قضائیه

همچنین در بخش فناوری اطلاعات توانسته ایم سامانه جامع آماری سجا «CSS» شامل نظام جامع برای فراهم آوری، پردازش، نگهداری، بازیابی، بهنگام سازی مجموعه‏ای از داده ها و انجام تحلیلهای آماری که در اختیار کاربران مختلف درون قوه قضائیه ،تهیه نمایشگر وضعیت تعداد پرونده، اتهام و خواسته، ابلاغ، اظهار نظر و قرار تامین کیفری، سامانه رتبه بندی استانها با 49 شاخص آماری، سامانه ساماندهی اقلام ثبتی، سامانه اطلاعات مکان محور ملی قضایی، سامانه الکترونیکی خدمات قضایی به مردم، سامانه شبکه ارتباطات مردمی در تهران و استانها و یکپارچه سازی آن، توسعه و نگهداری سامانه الکترونیکی مدیریت پرونده قضایی، سامانه پورتال قضایی، سامانه پشتیبانی سِروِر پست الکترونیکی اختصاصی قوه قضائیه، بایگانی الکترونیکی پرونده های قضایی، پروژه خبرخوان هوشمند و راه اندازی طرح آزمایشی امضای دیجیتالی و دهها فن آوری دیگر که در حال طراحی و یا بهره برداری است عملیاتی کنیم.

عملکرد سازمان ثبت اسناد کشور

وزیردادگستری در بان عملکرد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: تبدیل اسناد مالکیت تدریجی به اسناد مالکیت تک برگی «کاداستری»، ایجاد سامانه استعلام الکترونیکی، ساماندهی املاک دولتی، صدور 000/700/1 فقره سند رسمی مالکیت با 21 درصد رشد نسبت به سال 89، صدور بیش از 000/52 هزار فقره سند رسمی مالکیت دولتی با 101 درصد رشد، ثبت بیش از 000/833 واقعه ازدواج و حدود 000/140 واقعه طلاق، ثبت 5/22 میلیون فقره معاملات و نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی با 3 درصد رشد، ثبت بیش از 000/78 شرکت با 12 درصد رشد، ثبت بیش از 000/5 فقره اختراع و وصول بیش از 350/13 میلیارد ریال مطالبات بانکها از طریق دوایر اجرای ثبت و ایجاد سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات، بخش دیگری از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان اجرایی ترین سازمان تابعه قوه قضائیه بوده است.

عملکرد سازمان زندانها

بختیاری در تشریح عملکرد سازمان زندانهای کشور اظهار داشت: توسعه زیر بنا در 5 زندان کشور جمعا به متراژ 000/116 متر مربع و ایجاد ظرفیت برای نگهداری بیش از 000/18 نفر زندانی، احداث حدود 000/40 متر مربع سوله ویژه نگهداری زندانیان مواد مخدر با عنایت ریاست محترم قوه قضائیه، احداث و تکمیل پنج اردوگاه بزرگ کشوری به منظور جداسازی محکومان مواد مخدر با عنایت ریاست محترم جمهور، برنامه‏ریزی و مطالعه در خصوص انتقال و احداث 8 زندان بزرگ کشور با همکاری وزارتین دادگستری و راه و شهرسازی، برگزاری دوره‏های آموزشی فنی و حرفه‏ای با شرکت بیش از 000/75 نفر زندانی، توسعه اشتغال برای بیش از 000/65 نفر زندانی، آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش، نهضت سواد آموزی و وزارت علوم، رفع مشکل معیشتی خانواده‏های زندانیان بی‏بضاعت، با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهره‏مندی از محل اعتبارات کارگروه حمایت از بزه‏دیدگان، معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی، آزاد سازی 783/12 نفر زندانی توسط ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند از محل کمکهای مردمی، جشنهای گلریزان و اهتمام مددکاران برای اخذ تخفیف و همچنین مساعدتهای موثر دولت و در نتیجه افزایش 33 درصدی آزادی زندانیان در مقایسه با سال 89 از مهمترن موارد عملکردی این سازمان در سال گذشته بوده است.

عملکرد معاونت قضایی قوه قضائیه

وزیردادگستری اظهار داشت: در معاونت قضائی قوه قضائیه ساماندهی بیش از 000/28 فقره پرونده های موجود مربوط به درخواست اعمال ماده 18 و اتخاذ تصمیم در مورد آنها پس از صدور دستور ریاست محترم قوه قضائیه، بررسی پرونده های ورشکستگی و بلاوارث که نتیجهء حاصل از آن وصول 15 میلیارد تومان وجه و بیش از یکصد قطعه زمین معادل 000/200 مترمربع که تمامی آنها تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از باب ارث بلاوارث گردیده است، گسترش تعامل با دستگاههای قضایی و دادستانهای کل کشورهای اسلامی منطقه و سایر کشورها، رصد فضاهای مجازی و تصمیم سازی در خصوص فیلتر تارنماهای محرمانه و پالایش تارنماها، حمایت از سرمایه گذاری و تلاش در جهت عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، انجام امور استعلامات انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، انجام نمایندگی ویژه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در پرونده فساد بزرگ بانکی از جمله فعالیتهای دادستانی کل کشور بوده است، تشکیل ستاد ویژه پیشگیری از جرایم انتخاباتی برای اولین بار، مبارزه و برخورد قاطع با جرایم سازمان یافته و باندی مرتبط با ماموریتهای قوه قضائیه و کشف جرایم جعل وثیقه، دادنامه، مهرهای تشکیلات قضایی، کارچاق کنی و دلالی در محاکم قضایی، متظاهرین به امر وکالت وکارشناسی رسمی، شهود پولی و صوری و دیگر موارد مشابه توسط حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از برنامه های ا معاونت بوده ست.