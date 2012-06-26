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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

نجار:

ایثارگران جلوه تمام ارزش ها در دستگاههای اداری باشند

ایثارگران جلوه تمام ارزش ها در دستگاههای اداری باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: ایثارگران شاغل در سیستم اداری باید تبلور و جلوه تمام ارزش ها در دستگاه های اداری باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار دوشنبه شب در نشست هم اندیشی نمایندگان ایثارگران دستگاه های اجرایی در کرمان اظهار داشت: جایگاه ایثار و شهادت بسیار رفیع بوده و بر همگان ضروری است تا این جایگاه حفظ شود.

وی ادامه داد: ما متولی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستیم و باید هدف مقدسی را که داریم ارتقا بخشیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین ضمن تاکید بر رفع مشکلات ایثارگران و فرزندان شاهد اظهار داشت: این بزرگواران باید چه در داخل و چه بیرون از دستگاه اداری خود، الگوی اخلاقی و رفتاری برای افراد جامعه باشند.

وی تصریح کرد: فرزندان شاهد نباید مطالبه ای داشته باشند که به جایگاه رفیع پدرانشان خدشه ای وارد شود.

نجار همچنین گفت: باید حرمت شهدا در جامعه حفظ شود چرا که این بزرگواران هزینه بسیار زیادی برای انقلاب کرده اند.
 

کد مطلب 1635270

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