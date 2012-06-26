استعدادهای ورزشی ایلام در بی توجهی تباه شدند/ نبود اسپانسر در استان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش یکی از ابزارهایی است که در سلامت جامعه تاثیر چشمگیری دارد. در واقع با توسعه محیط های ورزشی می توان علاوه بر تامین سلامتی، شادابی و نشاط را در جامعه گسترش داد.

اگر ورزش را به عنوان یک صنعت بشناسیم باید بگوییم ورزش حرفه ای نه تنها برای سرمایه گذاران زیان ده نیست بلکه دارای توجیه اقتصادی و سرمایه اندوز است.

ورزش به عنوان فرصتی بی بدیل می تواند منجر به برند سازی و مطرح‌شدن برندهای صنعتی در جامعه شود.

عرصه ورزش با توانمندی های خود، قطعاً می‌تواند برای صنایع شهرت و محبوبیت بیافریند و آنها را به سمت موفقیت سوق دهد، از این رو به جرات می توان گفت پاک ترین محیط برای تبلیغ کالاها و خدمات صنعتی بی شک محیط های ورزشی است.

ورزش می تواند جوانان و نوجوانان را از انحرافات اخلاقی مصون بدارد و جایگزین گذران بیهوده اوقات فراغت شود، البته برای پرداختن به ورزش باید ابزار و امکانات آن تهیه شود تا جوانان و نوجوانان با خیال راحت به این سمت حرکت کنند.

استان ایلام از جمله استانهایی است که جوانان و نوجوانان آن آمادگی کامل برای انجام ورزشهای قهرمانی دارند و از پتانسیل بسیار بالایی برای کسب عناوین مختلف در صحنه های ورزشی در کشور و حتی قاره آسیا برخوردارند، همانطور که در سالهای گذشته دلاورمردانی همچون همایون بسطامی، رئیسعلی حاتمی، غریبی و اینک ذبیح الله پورشیب و … افتخارات قابل توجهی را در زمینه ورزشی برای کشور کسب کرده اند.

با توجه بــه وضعیت جغرافیایی استان ایلام که از استانهای کوهستانی کشور است و ذاتا دارای مردانی قدرتمند است که با در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی می توانند در کلیه رشته های ورزشی صاحب جایگاه باشند و افتخارات قابل توجهی برای کشور کسب کنند اما تاکنون آنطور که باید به این استعدادهای بالقوه توجه نشده است و ورزشکاران مورد بی مهری مسئولان ورزش در استان قرار گرفته اند که این امر باعث می شود که ورزشکاران عطای ادامه ورزش را به لقایش ببخشند و از ادامه آن به کلی منصرف شوند.

ایلام از معدود استانهای کشور است که هیچ تیم ورزشی در لیگ برتر ندارد که عمده دلیل آن مشکلات مالی و نبود اسپانسر بوده است.

هنوز تیم های ورزشی به رغم داشتن ورزشکاران مستعد در این استان مطرح نشده است و ورزشکاران استان به علت عدم توجه و عدم بضاعت مالی برای حضور در لیگ های کشور به استان دیگری می روند.

اندیشه و ایده های ارائه شده هیچ دردی از مشکلات این قشر دوا نکرده است و ورزشکاران از بی توجهی دستگاه ورزش در این استان به تنگ آمده و در حال فرار از رشته ورزشی مورد علاقه خود هستند.

تعدادی از ورزشکاران استان ایلام به شغلهای کاذب مثل دستفروشی، کارگری، مسافرکشی و...روی آورده اند و عده ای نیز بیکار هستند.

بزرگترین مشکلات ورزش استان ایلام

مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام گفت: طی سالهای اخیر کسب عناوین قهرمانی در ایلام 31 درصد رشد داشته است.

فرزاد فتاحی اظهار داشت: استان ایلام رتبه شانزدهم در سرانه ورزشی را بین استان های کشور داراست.

این مسئول تصریح کرد: استان ایلام نیز با سرانه شش هزار و 148 سانتیمتر مربع رتبه شانزدهم را در بین استان های کشور داراست.

وی ادامه داد: در این راستا میانگین سرانه کل کشور پنج هزار و 912 سانتی متر مربع است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام به مهمترین اهداف سال جاری اشاره کرد و گفت: افتتاح 16 پروژه ورزشی در شهرها و روستاهای استان به مساحت 84 هزار و 862 مترمربع که یک هزار و 510 سانتی مترمربع را به سرانه استان اضافه می کند.

وی یادآور شد: متاسفانه بحث نبودن اسپانسر گریبان تیم های ورزشی استان را گرفته و مطمئنا اگر این مشکل حل شود آن ها حرف های زیادی برای گفتن دارند.

فتاحی گفت: بزرگ‌ترین مشکل ورزش ایلام عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی ضمن بالا دانستن قابلیت ها و پتانسیل های ورزشی در استان ایلام، اظهار داشت: ایلام قهرمانان و ورزشکاران زیادی دارند که هم اکنون در رشته های مختلف برای تیم های گوناگون ورزشی کشور مسابقه می دهند، افرادی که خود بارها ابراز تمایل کرده اند که برای تیم های استان به مصاف حریفان بروند.

این مسئول تصریح کرد: استان ایلام دارای ورزشکاران مستعدی در همه رشته‌های ورزشی است.

وی ادامه داد: در رشته دو و میدانی، فوتسال، تیراندازی، کاراته، جودو نیز استعدادهای درخشانی وجود دارد و می‌توان ادعا کرد که همواره در این رشته ورزشی استعدادهایی در حد تیم‌های مطرح آسیا وجود دارد.

فتاحی عنوان کرد: اما به واسطه عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این ورزشکاران در حدی از ورزش قهرمانی ورود کرده و سپس در بهترین شرایط جذب تیم‌های دیگر استان‌های کشور می‌شوند.ف

وی تصریح کرد: ورزشکاران به سختی خود را ساخته و وارد مراحل بالای رکوردها قرار گرفته و آن زمان نیازمند حمایت ویژه هستند.

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: اما با توجه به کمبود اسپانسر در استان ایلام متاسفانه قهرمانان ورزشکار ما زودتر از موعد ورزش قهرمانی در رشته دو ومیدانی را کنار می‌گذارند.

شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در دو سال قبل 213 مورد بوده که این موضوع در سال گذشته به 187 مورد رسیده است که 12 درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: در سال گذشته استان ایلام برای اولین بار میزبان مسابقات بین المللی و آسیایی جودو و کوراش و یک مورد فوتبال مراودات مرزی بوده که در طول تاریخ ورزش استان بی سابقه بوده است.

فتاحی افزود: در سال گذشته حضور در مسابقات بین المللی 21 مورد، دعوت شدگان به اردوهای تیم ملی 185 مورد، برگزیدگان به تیم ملی 21 مورد، برگزاری کلاسهای آموزشی 59 مورد و بیش از 30 هزار و 799 بیمه شدگان هیئتهای ورزشی هستند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته کسب مدال طلای انفرادی در مسابقات کشوری 165 مورد، کسب مدال نقره انفرادی در مسابقات کشوری 187 مورد، کسب مدال برنز انفرادی در مسابقات کشوری 297 مورد بوده که در مجموع عناوین کسب شده انفرادی 649 مورد که نسبت به سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.

این مسئول تصریح کرد: کسب عنوان اول تیمی در مسابقات کشوری 7 مورد، کسب عنوان دوم تیمی در مسابقات کشوری 11 مورد و کسب عنوان سوم تیمی در مسابقات کشوری 10 مورد که در مجموع عناوین کسب شده تیمی در مسابقات کشوری 28 مورد بوده که نسبت به سال گذشته 86 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه کسب عناوین آسیایی 24 مورد، کسب عناوین جهانی 7 مورد، کسب عناوین بین المللی 14 مورد توسط ورزشکاران ایلامی در سال گذشته بوده است، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات انتخابی استان در حوزه بانوان 55 مورد، میزبانی مسابقات قهرمانی کشوری، منطقه ای و لیگ 10 مورد بوده است.

فتاحی تصریح کرد: در استان ایلام زیر ساخت های ورزشی فراهم است بنابراین با همدلی، همکاری و تعامل بین بخشی باید سهم این استان را در افتخار آفرینی مسابقات افزایش داد.

وی تاکید کرد: بخش صنعت باید حضور و حمایت خود را از رشته ها و تیم های ورزشی در رشد و پیشرفت ورزش قهرمانی و حرفه ای استان پررنگ تر کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام بیان کرد: همچنین این اداره کل برای حضور قوی و قدرتمند بخش خصوصی در ورزش و حمایت از تیم ها و ورزشکاران آماده همکاری همه جانبه است.