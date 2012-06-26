استرداد ایرانی مظنون به بمب گذاری به تایلند/مدارک برای بی گناهی وی کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار مالزی، مسعود ص. ز 31 ساله که در بهمن ماه سال گذشته در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شده بود، متهم به دست داشتن در انفجارهای غیر عمدی خانه ای در بانکوک با همکاری چند تن دیگر است.

قاضی دادگاه ضمن مخالفت با دفاعیات وی، مدعی عدم وجود مدارک کافی برای بی گناهی مسعود شد و گفت: به نظر من با توجه به مدارک و مستندات موجود وی بی گناه نیست.

وی ضمن موافقت با استرداد مسعود به تایلند ادامه داد: تا زمانی که وزارت کشور مالزی عملیات استرداد را تدارک می بیند وی در بازداشت موقت خواهد بود.

وکیل مدافع وی در دفاع از موکل خود به قاضی گفت: موکلم برای یک مأموریت کاری به مالزی آمده بود و برای گردشگری چند روزه به تایلند سفر کرده بود.

مسعود ص . ز در 26 بهمن سال گذشته درحالیکه عازم تهران بود در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شد.

وی متهم به همکاری در انفجارهایی سال گذشته در مرکز شهر بانکوک است که در پی آن پنج نفر از جمله یک تبعه کشورمان مجروح شد.

