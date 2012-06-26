اوزیل: ایتالیا را در نیمه نهایی شکست می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال آلمان پنج شنبه شب در مرحله نیمه نهایی رقابت های یورو 2012 در ورشو با ایتالیا دیدار می‌کند.

مسعود اوزیل معتقد است که تیم ملی آلمان در این دیدار به برتری رسیده و به دیدار پایانی راه پیدا می کند. اوزیل گفت: گذشته اهمیتی ندارد. دیگر تیم ها احترام بسیاری برای ما قائل هستند. هدف ما این است که جام قهرمانی را به آلمان ببریم. می توانیم ایتالیا را شکست دهیم و با حضور در فینال جام را فتح کنیم.

وی در خصوص بازیکنان برتر ایتالیایی گفت: آندره پیرلو یک بازیکن در کلاس جهانی است و ماریو بالوتلی مهاجم بزرگی است. اما ما به طور انفرادی به حریف خود نگاه نمی کنیم چراکه ایتالیا یک تیم متحد است با این حال ما می توانیم آنها را شکست دهیم.