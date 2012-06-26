مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 در حالی در مسکو به پایان رسید که طرفین بر ادامه مذاکرات در سطح کارشناسی و بحث و گفتگو در مورد مسائل فنی در استانبول توافق کردند. بحث در مورد مسائل فنی و حقوقی همواره دغدغه و موضع ایران بوده است چرا که ایران معتقد است که برنامه هستهای آن نباید سیاسی تلقی شود.
باید توجه داشت که اگر مسائل فنی و حقوقی در مذاکرات هستهای ایران و گروه 1+5 مورد توجه باشد در این صورت این ایران است که دست بالا را خواهد داشت.
در خصوص اینکه مذاکرات مسکو مثبت بوده یا منفی دیدگاههای مختلف و گوناگونی وجود دارد. برای نمونه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اینکه در مذاکرات هسته ای مسکو، "پیشرفتی به دست نیامد" ابراز تأسف کرد. برخی نیز در مقابل معتقد هستند که این مذاکرات از آنجایی که زمینه بحث و گفتگو را بازگذاشت موفقیتآمیز بوده است.
نوآم چامسکی استاد بازنشسته دانشگاه MIT و اندیشمند معاصر در خصوص موفقیتآمیز بودن یا نبودن مذاکرات هستهای میان ایران و گروه 1+5 در مسکو به خبرنگار مهر گفت: نمی توان گفت که مذاکرات صورت گرفته میان ایران و گروه 1+5 در مسکو موفقیتآمیز بوده است.
این نظریهپرداز معاصر در ادامه تصریح کرد: متأسفانه این مذاکرات راه به جایی نبرد.
وی در مورد چشم انداز مذاکرات آینده میان دو طرف نیز گفت: به نظر من چشم انداز آتی مذاکرات میان ایران و گروه 1+5چشم انداز چندان روشنی نیست و خوب به نظر نمی رسد.
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جواد حیراننیا
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