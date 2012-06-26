به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی کره جنوبی در بیانیه مشترکی در این باره اعلام کردند: "در حین اینکه اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را به حال تعلیق در می آورد واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی نیز به حال تعلیق در خواهد آمد."

کره جنوبی این اقدام را در راستای خود داری اتحادیه اروپا برای بیمه نفتکش های حامل نفت ایران انجام داده است.

اتحادیه اروپا از اول جولای واردات نفت از ایران را تعلیق خواهد کرد.

کره جنوبی، چین، ژاپن، و هند از خریداران عمده نفت ایران هستند و قریب به 75 درصد از نفت صادراتی ایران به این چهار کشور صادر می شود. این سه کشور با خود داری شرکت های بیمه اروپایی از بیمه نفتکش های حامل نفت ایران دچار مشکل شده اند. ژاپن و هند اعلام کرده اند که این کشور برای حل این معضل خود اقدام به بیمه نفتکش ها خواهد کرد.

در بیانیه وزرای دارایی و خارجه کره جنوبی آمده است: دولت کره جنوبی همزمان به تلاش های خود برای به حداقل رساندن تاثیرات این تعلیق بر صنعت داخلی و اقتصاد از جمله تهیه نفت و صادرات به ایران ادامه خواهد داد.