سه مرکز رفاهی برای اسکان مسافران تابستانی نهاوند آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلگی عصر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات مسافران تابستانی نهاوند گفت: برای رفاه و آسایش مسافران تابستانی نهاوند مدرسه شبانه روزی ریحانه با 10 اتاق و ظرفیت پذیرش 60 مسافر، خانه معلم با 10 اتاق و ظرفیت30 مسافر و مدرسه فاطمه الزهرا کیان با ظرفیت 25 مسافر آماده شده است.

وی افزود: برنامه ستاد تسهیلات مسافران تابستانی نهاوند امسال در دو نوبت قبل و بعد از ماه مبارک رمضان اجراء خواهد شد.

سلگی گفت: مرحله اول این طرح از اول تیرماه تا آغاز ماه مبارک رمضان اجرا می شود و مرحله دوم آن نیز از پایان ماه مبارک رمضان تا 27 شهریور ماه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای ارائه خدمات به مهمانان ماه مبارک رمضان نیز آمادگی وجود دارد، گفت: نهاوند در مسیر زائران عتبات عالیات قرار گرفته و در ایام سال زائران زیادی از نهاوند عبور میکنند.

سلگی اضافه کرد: در سال جاری در ورودی و خروجی شهر نهاوند مراکز اسکان موقت زائران و مسافران احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه نهاوند به دلیل تاریخ کهن و باستانی خود و مراکز تاریخی و طبیعی هر ساله میزبان تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف کشور است، افزود: مسئولان دستگاههای و مدیران باید با تلاش زیاد برای بر طرف کردن نقاط ضعف شهرستان اقدام و شرایط لازم را برای پذیرایی از مسافران و مهمانان فراهم کنند.

وی ادامه داد: اداره میراث فرهنگی و گردشگری به کمک جمعیت هلال احمر، اطلاعات مهم و تاریخی نهاوند و مراکز مهم مذهبی، تفریحی و گردشگری و مراکز اقامتیرا در بروشور معرفی و منتشر کرده است که در راستای معرفی شهرستان نهاوند بین مسافران و گردشگران توزیع خواهد شد.