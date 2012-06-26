به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر در نشست مشترک نمایندگان مجلس با اعضای شورای عالی و هیئت مدیره‌های نظام پرستاری که در سالن همایشهای رازی برگزار شد، افزود: مسئله سلامت در کشور دغدغه اساسی مجلس است، در این بخش امکانات و بودجه داریم.

وی گفت: مجلس در نخستین گام با اختصاص 6 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها سعی کرد درمان در مراکز دولتی رایگان شود. اگر چه کار اجرایی آن دشوار است و می‌تواند به ارجاع بیمار به بخش خصوصی و دریافت زیرمیزی منتهی شود اما باید درمان رایگان شود و فرانشیزی از بیمار دریافت نشود البته در این مسیر بسیاری از افراد باید یاری شوند.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه برای برداشتن کاری اساسی باید حداقل به لحاظ فیزیکی و روانی به مردم آرامش دهیم، ادامه داد: معتقدیم امنیت و سلامت بزرگترین مطالبه مهجور مردم است البته سلامت کالایی نیست که خصوصی‌سازی شود و قصد آن را نیز نداریم اما می‌توان همچنان که متولی سلامت دولت است، خدمات را از بخش خصوصی با قیمت متعادل خرید.

وی با بیان اینکه سلامت کالای بدون کشش است و خانواده یک بیمار حاضر به پرداخت هر قیمتی برای بازگشت سلامتی هستند، گفت: در بخش سلامت حرفهای بسیاری با مردم و جامعه پرستاری داریم و معتقدیم خدمات پرستاری مظلومانه است.

باهنر گفت: زمانی آرزو می‌کردیم که پزشکان هندی و بنگلادشی در کشور نباشند اما هم‌اکنون باید برای پزشکان عمومی کار پیدا کنیم البته پراکندگی پزشکان به میزان پراکندگی تقاضا نیست و توزیع مناسبی ندارد. نمایندگان با افراد بی‌شماری در تماس هستند و مطالبات آنها متفاوت و حتی متضاد است.

وی افزود: از مطالبات پرستاران سخت و زیان‌آور شمردن حرفه پرستاری است اما از نظر ما همه مشاغل از رانندگی تا نگهبانی، پزشکی و... سخت و زیان‌آور هستند که برخی را می‌پذیریم. از این‌رو ارتباط نمایندگان با سازمانها، نهادها و تشکلهای مردمی به عنوان نمایندگان مردم که منعکس کننده مسائل و مشکلات آنان است بسیار مناسبتر است.

باهنر اظهار امیدواری کرد که سازمان مردم نهاد نظام پرستاری به درختی تنومند با ریشه‌ای عمیق تبدیل شود که از سایه و میوه آن بسیاری بهره‌مند شوند.