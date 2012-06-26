  1. استانها
  2. گلستان
۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۶

سیدمحمدی به مهر خبر داد:

5.5 میلیارد ریال برای طرح سیستم مدیریت مشارکت توزیع آب گلستان هزینه شد

5.5 میلیارد ریال برای طرح سیستم مدیریت مشارکت توزیع آب گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: تا کنون پنج میلیارد و 500 میلیون ریال بر روی پروژه سیستم مدیریت مشارکت توزیع آب ایران - ژاپن در استان سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی عصر دوشنبه در حاشیه بررسی اجرای این طرح افزود: در این سیستم بیشتر مشارکت مردم لحاظ می شود و استفاده بهینه از آب، توزیع آب، لایروبی کانالها و نحوه مصرف آب از مهمترین ویژگیهایی در نظر گرفته شده در این طرح است.

سید محمدی افزود: این طرح به صورت آزمایشی در سه هزار و 300 هکتار از اراضی شرکت تعاونی پیوند اجرا شده است.

وی عنوان کرد: با احداث آب بندان 100 هکتاری در یک نقطه، حداقل تامین آب برای 600 هکتار وجود دارد و با توجه به ادامه این طرح پیش بینی می شود در سطح سه هزار و 300 هکتار امکان کشت آبی اراضی فراهم شود.

سید محمدی گفت: احداث کانال، زهکشی و آب بندان از جمله سرمایه گذاری هایی است که بر روی این طرح انجام شده و خوشبختانه مشارکت مردم نیز در این زمینه رشد داشته است.

کد مطلب 1635304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها