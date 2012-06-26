آفرینش های ادبی در گذر زمان باید تغییر کند و نوگرایانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی نخستین جشنواره سراسری ادبی نماز و نیایش دوشنبه شب در باغ جهلستون قزوین برگزار شد.

حمید رضا شکارسری در آئین پایانی جشنواره نماز و نیایش گفت: شعر و نیایش در طول تاریخ هرگز از هم جدا نبود بلکه همصدا و قرینه یکدیگر بوده اند.

وی یادآورشد: صحبت از شعر و ارتباط آن با نماز و عبادت در ادعیه های ما نیز به وفور دیده می شود و فرازهایی که به لحاظ عروضی موزون هستند با ریتم موسیقیایی سرشار از فضای معنوی است.

شکارسری تصریح کرد: با تغییر زمان و نوع زندگی بشر شکل خلق آثار ادبی و هنری هم باید تغییر کند و نوگرایانه و بدیع باشد.

وی بیان کرد: در عصر حاضر نگاه هنرمند به موضوعات هم باید تغییر کند و فرمهای اشعار و داستان به روز باشد.

این هنرمند عنوان کرد: می توان با ابتکار و خلاقیت کاری کرد تا در آثار هنری جهانی معاصر و ویژگیهای آن در موضوعات دینی مانند نماز هم دیده شود و در این راه باید سفر به یک ژانر اجتماعی تبدیل شود.

عضو هیئت داوران بخش شعر جشنواره سراسری ادبی نماز و نیایش گفت: در آثار جشنواره تظاهرات نو و معاصر در اشعار دیده نمی شد هر چند تکنیک به وفور دیده می شود اما تقلید از نیایش واژه های سنتی کاملا آشکار بود.

وی استفاده از قالب های نو در اشعار هنرمندان در اینگونه جشنواره ها را ضروری خواند و افزود: امیدواریم با تداوم برگزاری این جشنواره های ادبی شاهد درخشش هنرمندان جوان با ارائه آثار بدیع از نگاه نو به موضوعات دینی باشیم.

در پایان این جشنواره تعدادی از شعرای جوان سروده های خود را قرائت کردند و سپس منتخبان جشنواره معرفی شدند.