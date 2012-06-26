مبارزه با مواد مخدر نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه شامگاه دوشنبه در مراسم امحای مواد مخدر در سنندج اظهار داشت: با توجه به توطئه های دشمنان و فرصت طلبی سوداگران مرگ نیاز است که خانواده ها با همکاری و تعامل با پلیس در راستای ریشه کنی مواد مخدر گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه پلیس و نیروی انتظامی به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده بسیار خطرناک نیست، افزود: باید با فرهنگ سازی مناسب، جلب اعتماد خانواده ها، کنترل و نظارت درست بر عملکرد و رفتار جوانان به مبارزه به این آتش خانمان سوز برخواست.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار سنندج بیان کرد: هجمه های فرهنگی، اعتیاد، قاچاق انواع مشروبات الکلی و پخش فیلم های غیر اصولی از طریق ماهواره، همگی توطئه دشمنان اسلام برای نابودی بنیان خانواده ها است.

زندیه یادآور شد: سازمان های مردم نهاد نیز با حضور جدی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و پیشگیرانه توانسته اند گام های مثبتی در راستای نابودی این باندها بردارند.

وی در پایان سخنان خود خواستار حمایت های همه جانبه مردم و مسئولان شد و گفت: انتظار می رود با عزم ملی در آینده نزدیک شاهد نابودی تمامی سوداگران مرگ باشیم.

این مراسم با حضور رئیس پلیس مواد مخدر استان کردستان، معاون سیاسی امنیتی فرماندار سنندج، جمعی از اعضای نهادهای مردم نهاد و اقشار مختلف مردم در میدان گاز شهر سنندج برگزار شد.