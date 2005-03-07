اعلام اسامي 10 هزار پذيرفته شده دوره فراگير دانشگاه جامع علمي -كاربردي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در آزمون دانشگاه جامع علمي كاربردي بيش از 270 هزارنفر شركت كردند كه اسامي 40 هزار نفر از پذيرفته شدگان اواخر ديماه اعلام شد وهمچنين اسامي بيش از 10 هزار نفر نيز در دوره هاي فراگير كارداني و كارشناسي نا پيوسته اين دانشگاه پذيرفته خواهند شد .

براساس اين گزارش ، اسامي اين افراد طي 3 روز آينده در ويژه نامه پيك سنجش منتشر مي شود و داوطلبان مي توانند با مراجعه به اين ويژه نامه اطلاعات لازم را در مورد زمان ومكان دقيق ثبت نام خود بدست آورند.

گفتني است ، ثبت نام از داوطلبان متقاضي شركت دردوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي نيز ارديبهشت ماه سال 84 آغاز مي شود .