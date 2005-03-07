5/3 ميليون نفر ساكن شهرهاي جديد مي شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، رشد جمعيت و گسترش بي رويه شهرها و به دنبال آن مسايل و مشكلات ناشي از آن بويژه در كشورهاي در حال توسعه و ازجمله كشور ايران ، لزوم پيدا كردن راه حلي هايي براي استقرار و توزيع صحيح جمعيت در سطح كشور را ضروري مي كند .

با توجه به اين موضوع و استقرار مناسب جمعيت شهري با توجه به تامين خدمات مورد نيازو نيز به منظور جلوگيري از رشد بي رويه شهرها و بروزعوارض ناگوار اقتصادي فرهنگي ناشي از آن درجوار شهرهاي بزرگ كه مساله مسكن در آن به شكل حادتر بروزمي كند و نيز براي جلوگيري از توسعه كلان شهرها كه از نظر مسائل اقتصادي و اجتماعي و نيزخدمات رساني دچار مشكل حادي است ، ساخت شهرهاي جديد در ايران ضرورت يافت و پس از تصويب هيات دولت شهرهاي جديد يكي پس از ديگري ايجاد شدند .

براساس آمار موجود در حال حاضر حدود 14 شهرجديد در كشور ساخته شده ، كه قرار است براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته اين ميزان تا پايان سال 1400 به 18 شهر در 10 استان كشور افزايش يابد .

همچنين درحال حاضر حدود 400 هزار نفر در شهرهاي جديد احداث شده در سراسر كشور سكونت دارند كه اين ميزان معادل همان ميزان پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه كشور تا سال 83 است ، حداكثر جمعيت پذيري اين شهرها با ساخت 18 شهر جديد حدود 3 تا 5/3 ميليون نفر پيش بيني شده است .

مطابق آمار موجود ، در حال حاضر 4 شهر جديد هشتگرد ، پرديس ، انديشه و پرند در استان تهران ، فولاد شهر ، مجلسي و بهارستان در استان اصفهان ، گلها و بينالود در استان خراسان ، تيف و رامشار در استان سيستان و بلوچستان ، سهند در استان آذربايجان شرقي ، صدرا در استان فارس ، مهاجران در استان مركري ، عالي شهر در بوشهر و علوي در استان هرمزگان احداث شده است .

اين در حالي است كه براساس قانون سرمايه گذاري خارجي كه سرمايه گذاران مي توانند در بخش هاي مختلف مانند شهرسازي و احداث مسكن سرمايه گذاري كنند يك شركت تركيه اي طي توافقنامه اي قراردادي را براي ساخت يك هزار و 560 واحد مسكوني در مساحتي معادل 50 هكتار با شركت عمران شهرهاي جديد منعقد كرده است .

با توجه به نياز سالانه به يك ميليون واحد مسكوني در كشور براي تامين مسكن اقشار جامعه،احداث اصولي و صحيح شهرهاي جديد و با رعايت نكات شهرسازي مي تواند نقش موثري در كاهش مشكلات مسكن در كشور داشته باشد .