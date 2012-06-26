به گزارش خبرنگار مهر، تصویر روی جلد این شماره به مناسبت همین گزارش با تیتر اصلی "در حال و هوای عشق" به عکسی از میشائیل هانکه، برنده نخل طلای این دوره از جشنواره کن، اختصاص یافته است.
در بخش سینمای ایران شمارهی جدید 24 علاوه بر بررسی فیلمهای روی پرده و بازیگران آنها پروندهای برای فیلم خوابم میآد منتشر شده که گفتوگوی متفاوت و خواندنی سروش صحت با رضا عطاران و گفتوگوهایی با مریلا زارعی، ناصر گیتیجاه و ویشکا آسایش مهمترین مطالب آن هستند.
گزارشی درباره نابسامانیهای حاکم بر تولید و اکران فیلمها در چندماه اخیر یکی دیگر از مطالب بخش سینمای ایران مجله است که در آن با علیرضا سجادپور درباره فیلمسازانی که موفق به دریافت پروانه ساخت نشدهاند گفتوگو شده است.
سینمای مطلوب هم عنوان بخش جدیدی است که از این شماره به مجله 24 اضافه شده که عماد افروغ در آن به آسیبشناسی سینمای ایران و تحلیل وضعیت حاکم بر آن پرداخته است.
در بخش سینمای دنیای جدیدترین شماره 24 علاوهبر گزارش جشنواره کن مجموعه مطالبی درباره فیلمهای روی پرده و جدیدترین اخبار سینمایی منتشر شده است.
گفتوگو با مهران احمدی درباره نحوه ورودش به سینما، گفتوگو با رابرت مککی درباره تئوریهای آموزش فیلمنامهنویسی و گفتوگو با بهروز تورانی دربارهی تجربیاتش در نقدنویسی هم در بخش کارگاه این شماره از مجله قابل مطالعه هستند. صفحات نوستالژی بیست و نهمین شماره 24 هم به مجموعه مطالبی درباره فیلم مکالمه (فرانسیس فوردکاپولا) اخصاص یافته است.
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