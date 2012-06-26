رادیو نمایش یکساله شد/ پیوند مبارک دو رسانه فاخر، فهیم و گرم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین جشنواره نمایش‌های رادیویی، همایش نویسندگان رادیو نمایش و جشن اولین سالگرد تاسیس این رادیو شب گذشته با حضور اهالی رادیو و رسانه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در ابتدای بخش اول این مراسم پس از پخش یک نماهنگ، نادر برهانی‌مرند مدیر دفتر ادبیات نمایشی مرکز هنرهای نمایش رادیو در سخنانی گفت: روزهای خوشی برای ادبیات نمایشی در رادیو خواهیم داشت و اگر با همین توان حرکت کنیم، به جایی خواهیم رسید که بیشتر از اکنون به خاطر کار کردن برای این رسانه نجیب افتخار می‌کنیم.

وی افزود: ما با عنایت ویژه مهدی دهقان نیری مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو تصمیم گرفتیم بخش نمایشنامه‌نویسی را جدا کرده و ارزیابی قدرت نمایشنامه‌نویس را بر اساس خوانش کارگردان داشته باشیم.

برهانی‌مرند یادآور شد: 38 مقاله تألیف و 8 مقاله ترجمه به دست ما رسید. چند اثر نیز دیرتر به دبیرخانه آمد که نه در کتابچه آمده‌اند و نه آنها را وارد بخش داوری کرده‌ایم. مدیر دفتر ادبیات نمایشی در پایان تأکید کرد: با هرچه که باعث افت کیفیت آثار شود، می‌جنگیم.

پیوند مبارک دو رسانه گرم

تقدیر از پژوهشگر برتر و اهدای نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی به همراه 500 هزار تومان وجه نقد به دکتر پدیدار در ادامه مراسم انجام شد و این پژوهشگر نیز گفت: تلویزیون به عنوان رسانه سرد و رادیو به‌عنوان رسانه گرم شناخته می‌شود. سینما نیز رسانه‌ای سرد و نمایش رسانه‌ای گرم است. در این صورت پیوند دو رسانه فاخر و فهیم که هر دو با هم گرم هستند نتایج مثبتی به همراه دارد.

وی درباره نمایش رادیویی افزود: تلفیق نمایش و رادیو که در حقیقت یک تلفیق فرهنگی است را مبارک می‌خوانیم.

در ادامه از دو نویسنده دفتر ادبیات نمایشی، مارال کریمی و فرهاد امینی با اهدای نشان عالی و تقدیم مبلغ 200 هزار تومان تجلیل شد.

اجرای موسیقی بخش بعدی این مراسم بود که مجری در توضیح آن اعلام کرد تا به حال کوروش نریمانی را به عنوان نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر می‌شناختیم اما او هنرهای دیگری نیز دارد. نواختن تنبور و گیتار و خوانندگی سه قطعه توسط کوروش نریمانی به لری، فارسی و کردی در ادامه صورت گرفت و بعد از آن نیز محمد امیریاراحمدی نویسنده و سردبیر پیشکسوت رادیو با اهدای نشان عالی مرکز و مبلغ 500 هزار تومان تجلیل شد.

بخش معرفی برگزیدگان بخش مقاله و تجلیل از آنها با حضور نصرالله قادری و ابراهیمیان انجام و در آن از زهره سطوت با مبلغ 500 هزار تومان، نیاز اسماعیل‌پور با 600 هزار تومان و حمیدرضا پورعلی محمد با 800 هزار تومان تجلیل شد. همچنین مقاله حمزه علی محمدی مقاله برتر معرفی و از او با 500 هزار تومان قدردانی شد و مقاله حمید گنجایش را نیز مقاله برتر معرفی کرده و به او یک میلیون تومان اهدا کردند.

بخش دوم مراسم که به معرفی برگزیدگان سومین جشنواره نمایش‌های رادیویی و جشن سالگرد رادیو نمایش اختصاص داشت، در یک سالن مجهز و بزرگ برگزار شد که حاضران را پس از حضور در تالار کوچک و بی امکانات بخش اول مراسم به شوق آورد.

در این بخش دهقان نیری مدیر رادیو نمایش و دبیر سومین جشنواره نمایش‌های رادیویی در توضیح اتفاقات جشنواره گفت: این دوره 288 اثر به بخش مسابقه سومین جشنواره نمایش‌های رادیویی راه یافت که از این تعداد 198 اثر مربوط به 28 استان، 28 اثر از 7 شبکه رادیویی، 34 اثر از مرکز هنرهای نمایشی رادیو، 28 اثر از بخش دانشجویی و آزاد بودند. سرانجام 150 نمایشنامه و تعداد 38 مقاله با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به 24 ساعته و سراسری شدن رادیو نمایش افزود: در زمینه جذب مخاطب موفق به افزایش 24 درصدی مخاطبان و 85 درصد رضایتمندی آنها شدیم که حاصل حمایت معاون صدا از مرکز هنرهای نمایشی رادیو است. دهقان نیری همچنین بر جذب و پرورش استعدادها در عرصه نویسندگی با توجه به انگشت شمار بودن هنرمندان این عرصه تأکید کرد.

اجرای سرود گروه موسیقی ناشنوایان استان‌های مختلف کشور با لباس محلی بخش بعدی این مراسم بود و مهین فردنوا، علی حاجی نوروزی، صدیقه کیانفر، باقر کریم‌پور و مهتاب امینی نیز به عنوان هنرمندان قدیمی رادیو تجلیل شدند.

بعد از این محمد امیریاراحمدی و جواد پیشگر بیانیه هیأت داوران را قرائت کردند و با حضور محمدحسین صوفی، داوود رشیدی و دانیال حکیمی جوایز برگزیدگان به این شرح اهدا شد:

نخست مجید عزیزیان، مسعود یزدی، پدیده جمال‌ها، باقر سروش، محمود احدی‌نیا، علی افضل، زینب آرمند، علیرضا آقایی، افسانه محمدی، الهام رفیعی، مرجان ریاحی، ملیحه مرادی جعفری، رها مصطفی‌پور، فائقه صالحیان، پوریا کاکاوند، مجید دیندار، مارال صفایی، لیدا شیرمرد، امیررضا عبدلی مورد تجلیل قرار گرفته و در بخش ایده‌های برتر صادق داوری‌فر، ایوب آقاخانی، لیلا تورانی، منصوره توحیدلو و مژگان نیک طبع برگزیده معرفی شدند.

سامی یوسفی و ابراهیم سامعی برترین صدابرداران،‌ شهلا دباغی، میلاد اکبرنژاد، محسن قصابیان و داود نقلانی برترین سردبیران و محمدجواد حسن شاهی، بهرام دارابی، مجید حمزان لویی و فرشاد اذرنیا به‌عنوان تهیه‌کنندگان برتر معرفی شدند.

در بخش بازیگری متن جوایز به محمد پورحسن، دلیران، مهران زنجانی، مهدی مددکار، مهدی نمینی مقدم، امیر جوشقانی، طاهره اسماعیلی، مریم آقاخانی، سیما عبادتی، صدیقه جهانگیری، فرناز قالیباف، مینو جبارزاده رسید و داوران در بخش کارگردانی آرش جمال ادینی، عهدیه آقایی، رحمان قدمی، نوید سالاری مقدم، بهرام سروری نژاد و امیر زنده‌دلان را برگزیدند.

تکیه بر ارزش‌ها جزو اصالت‌های فرهنگی نمایش‌های رادیویی است

آخرین قسمت بخش دوم مراسم سخنرانی محمدحسین صوفی معاون صدا بود. او گفت: از یک سال پیش شاهد حضور پررونق نمایش‌های رادیویی هستیم و از این طریق به افزایش مخاطبان و رضایتمندی آنها دسترسی پیدا کردیم. وی افزود: نمایش رادیویی در دنیا 90 سال و در ایران 70 سال سابقه دارد و هنرمندان در راستای ایجاد انبساط خاطر و افزایش آگاهی مخاطبان با توجه به بضاعت فرهنگی و هنری خود کوشیده‌اند.

معاون صدا تصریح کرد: تکیه بر ارزش‌ها و هنجارها جزو اصالت‌های فرهنگی فعالان نمایش‌های رادیویی است و این عزیزان باید بکوشند با توجه به مطالبات اقشار مختلف بر اساس ذائقه مخاطب به برنامه‌سازی بپردازند. همچنین نهادها و سازمان‌های مختلف نیز در این عرصه به کمک رادیو بیایند.

وی در پایان نیاز به تولید نمایش‌های رادیویی در کشور را بسیار زیاد عنوان کرد و افزایش نویسندگان این حوزه را یک نیاز اساسی خواند.

پایان بخش جشن یک سالگی رادیو نمایش صرف شام و برگزاری مراسم آتشبازی در محوطه فرهنگسرای اندیشه بود.

قربان نجفی، رویا افشار، صدیقه کیانفر، مهدی صباغی، دانیال حکیمی، حسین محب اهریٰ، کوروش سلیمانی، بهروز مسروری و.. از جمله هنرمندان حاضر در این مراسم بودند.

حاشیه‌ها:

* پیش از آغاز مراسم در محوطه فرهنگسرای اندیشه عده‌ای از اهالی رادیو از مردم تست بازیگری می‌گرفتند. برنامه "پرانتز باز" به تهیه‌کنندگی و سردبیری مارال دوستی نیز در گوشه دیگری از فرهنگسرا به صورت زنده اجرا می‌شد.

* بخش اول این مراسم در تالاری کوچک، کم نور و گرم برگزار می‌شد،‌ دکور چندان مناسبی نداشت و عکاسان از نبود پس زمینه و نور مناسب برای عکاسی گلایه داشتند. در این میان 20 دقیقه مانده به پایان بخش اول بود که فن سالن شروع به کار کرد! کمبود صندلی در تالار نیز باعث شد، نیمی از زمان برگزاری عده‌ای در انتهای سالن در حال حمل و نقل صندلی باشند!

*سرو صدای زیای نیز در انتهای این سالن کوچک وجود داشت و برهانی مرند دو بار ناغافل سر رسید و با گفتن "هیس!" یا "لطفا صحبت نکنید دارند حرف می‌زنند" حاضران را به سکوت دعوت کرد.

* سمت راست سالن عکس‌هایی از منوچهر آذری و دیگر قدیمی‌های رادیو بر روی تابلویی نصب شده بود و با خروج از محل برگزاری نیز سمت و چپ دیوارها تصاویری از رادیویی‌های قدیمی را می‌دیدیم.

* مجری مراسم اختتامیه جشنواره‌های رادیویی یکی از بانوان رادیویی بود که او زمان قرائت اسامی برگزیدگان زنان را لیدی و مردان را موسیو و سِر خطاب می‌کرد! بعد از آن ادامه اجرا به ایوب آقاخانی سپرده شد که حاضران فقط صدای او را می‌شنیدند. زمانی که او صوفی را برای حضور در سن فراخواند، معاون صدا از این موضوع ابراز خوشحالی و خدارا شکر که مجری قبلی اجرا را برعهده نداشته که او را موسیو بخواند!