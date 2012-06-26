پیش بینی خرید 412 هزار تن گندم/کشت 540 هزار هکتار از زمین های زراعی کردستان

جمال صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ظرفیت سیلوهای خصوصی و دولتی استان کردستان به ترتیب 240 و 80 هزار تن است و مشکلی برای ذخیره سازی گندم در استان وجود ندارد.

وی افزود: فصل برداشت گندم در استان کردستان معمولا از روزهای ابتدای تیر ماه هر سال آغاز می شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی این استان این کار تا روزهای پایانی مرداد ماه ادامه دارد و به همین دلیل برنامه ریزی های لازم در این بخش صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان ادامه داد: از مجموع سطح زیر کشت گندم در سال جاری در استان کردستان 32 هزار هکتار آن به صورت آبی و 508 هزار هکتار آن به صورت دیم کشت شده است.

صالحی بیان کرد: قیمت تضمینی خرید هر کیلوگرم گندم 420 تومان است و استان کردستان در سال گذشته با تولید 660 هزار تن گندم به عنوان پنجمین استان تولید کننده این محصول در کشور شناخته شد.

وی یادآور شد: اولویت برای خرید گندم مازاد بر نیاز با تعاونی ها و بخش خصوصی است و کلیه بانک ها مکلف شده اند که تسهیلات لازم را برای خرید گندم مازاد بر نیاز در اختیار این بخش قرار دهند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کردستان در پایان گفت: انتظار می رود که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری شاهد بروز کمترین مشکل برای کشاورزان در راستای تحویل گندم خود به مراکز جمع آوری در مناطق شهری و روستایی باشیم.