دلخواه در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: مدتی قبل نمایشنامه "لیرشاه" نوشته ویلیام شکسپیر را در خانه هنرمندان ایران به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا کردم. در حال حاضر مشغول مشغول تمرین نمایش"آرش کمانگیر" هستم و امیدوارم بتوانم این نمایش را بعد از ماه مبارک رمضان روی صحنه ببرم.

وی ادامه داد: این نمایش را همراه با هنرجویان بازیگری مدرسه تئاتر سه نقطه تمرین می‌کنم. این اثر به صورت پرفورمنس تئاتر روی صحنه می‌رود. هنوز مکان اجرای این نمایش مشخص نشده اما حدودا دو ماه دیگر و بعد از پایان ماه رمضان برای مشخص شدن مکان اجرا اقدام می‌کنم.

دلخواه سال گذشته در نمایش "تراس" به کارگردانی محمدرضا خاکی به‌عنوان بازیگر حضور داشت و نمایش "خانمچه و مهتابی" را در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برده بود.