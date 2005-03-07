وزيران به تذكرات نمايندگان مجلس بي اعتنا هستند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نماينده رودسر با استناد به ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: بارها شاهديم از ابتداي تشكيل مجلس هفتم تاكنون تذكرات زيادي ازسوي نمايندگان مجلس و اينجانب به وزيران و مسوولان دستگاههاي اجرايي داده شده، اما پاسخي كه ارايه شده ، گاها كليشه اي و بي ربط به موضوع تذكر بوده و غيرقابل قبول است.

عباسي گفت: آقاي باهنر تصريح مي كنند كه مراحل بعد تذكر به وزير را دنبال كنيد ولي مگر دنبال كردن موضوع به كجا مي انجامد، نهايتا سوالي از وزير، بررسي در كميسيون و قانع نشدن و به صحن كشيدن سوال و باز همان روال و عملا بي نتيجه مي ماند.

نماينده رودسر افزود: بسياري از مشكلات حوزه انتخابيه را به مسوولان اجرايي تذكر داده ام، اما هيچ پاسخ قانع كننده اي دريافت نكرده ام، هيات رييسه در اين زمينه پيگيري هاي لازم را صورت دهد.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر نماينده رودسر گفت: اميدواريم تعامل دو طرفه دولت و مجلس همچنان كه وجود دارد، بهبود يابد و بطول كامل محقق شود.

حداد عادل گفت: البته بسياري از مسوولان و وزيران پاسخ تذكرات نمايندگان را مي دهند اما اگر مواردي است كه ممكن است طول كشيده باشد، آن را حتما دنبال مي كنيم.