مرکز توانبخشی ایثارگران اردبیل سال 92 افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا قبل از ظهر سه شنبه در همایش بزرگ جانبازان اردبیل عنوان کرد: مرکز توانبخشی جانبازان در 13 هزار و 750 متر مربع در کنار بیمارستان شهید پاریاب اردبیل در حال احداث است که تا پایان دولت نهم به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این مجموعه ترکیبی از استخر آب درمانی، توانبخشی و ارتوپدی، مجموعه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی است که با بهره برداری از آن خیلی از مشکلات درمانی، توانبخشی و رفاهی جانبازان حل خواهد شد.

به گفته وی پروژه مرکز توانبخشی بنیاد شهید اردبیل امسال جزو طرحهای ماندگار قرار گرفت و سعی می شود در زمان گفته شده تکمیل و در اختیار جانبازان و ایثارگران قرار گیرد.

گشایش موزه شهدای اردبیل در هفته دفاع مقدس

این مسئول همچنین از گشایش موزه شهدای اردبیل همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: چینش اولیه و طراحی داخلی این نمایشگاه به پایان رسیده است و مابقی کارها از جمله نمایش اسناد و آثار شهدا در دست اقدام است.

سید شنوا با بیان اینکه ایجاد موزه شهدا برای استان اردبیل یک ضرورت است، افزود: در این نمایشگاه آثار و اسناد به جا مانده از شهدا از جمله لباس، وصیت نامه و سایر اسناد مکتوب و غیر مکتوب برای بهره مندی عموم به نمایش درمی آید.

در این مراسم که جانبازان به همراه خانواده های خود حضور داشتند ضمن اجرای برنامه های مختلف از جمله مداحی مقام شامخ جانباز گرامی داشته شد.