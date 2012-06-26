بعد از انتخابات مجلس دعواها را کنار بگذارید

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله محمدرضا مهدوی کنی امروز سه شنبه در مراسم افتتاح یادمان شهدای فاجعه هفتم تیر با بیان اینکه حیات و ممات در فرهنگ قرآن غیر از چیزی است که مردم عادی فکر می کنند، گفت: بر اساس آیات قرآن خیال نکنید کسانی که از دنیا به حسب ظاهر رفته اند مرده اند و حتی این را به خیال خود را هم خطور ندهید که شهدا نیستند.

وی افزود: زنده بودن شهدا تنها به این نیست که برای تشریفات به آنها عنوان زنده اتلاق کنیم بلکه بر اساس قرآن هر جا خدا هست شهدا هم وجود دارند و از الطاف خداوند بهره مند می شوند.

مهدوی کنی با تاکید بر اینکه توسل ما به ائمه اطهار و شفاعت خواستن از آنها برای این است که ما آنها را حیاتی برای افاضه می دانیم، گفت: ساخت یادمان برای شهدا فرهنگی است که از قرآن گرفته شده است چرا که بر اساس سوره کهف قرآن می گوید برای جمعیت مومنی که در راه خدا مبارزه کردند و مبارزه را ادامه دادند یادمانی قرار دهید تا یاد آنها فراموش نشود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین تاکید کرد: حتی جامعه بشری نیز برای فراموش نکردن یک حادثه به سمبلی نیاز دارد لذا کار شما بسیار بزرگ است.

مهدوی کنی با اشاره به اینکه در یادمان شهدای هفتم تیر مسجد ، کتابخانه و چندین هزار متر بنا وجود دارد، گفت: بنده شنیدم که آقای قالیباف هم در این کار شرکت کردند و یا همه را درست کردند.

دبیر جامعه روحانیت مبارز همچنین با اشاره به نقش مرحوم سردار احمد قدیریان در ساخت این یادمان گفت: مرحوم سردار قدیریان از برادران مخلص انقلابی بودند که در این راه خدمات زیادی داشتند و در روزهای آخر عمرشان به بنده پیغام دادند که در مراسم افتتاحیه این یادمان حضور داشته باشند.

وی ادامه راه شهدا را راه حیات دانست و گفت: شهید بهشتی نمرده است و همیشه تا آخر همراه ما خواهد بود چرا که از همان ایام آغازین مبارزه هم برای شهادت آمادگی داشت و بعد از انقلاب هم همواره مخلصانه درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی قدم برمی داشت و به هیچ وجه اهل مسامحه ، تساهل و تسامح با ضد انقلاب نبود و خدا خواست موقعی که در حال بیان راه انقلاب اسلامی بود در محل حزب جمهوری به شهادت برسد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با تشکر از سازندگان یادمان شهدای هفتم تیر گفت: خداوند کارهای خوبی که مومنین و مجاهدین در راه خدا انجام دهند را باقی خواهد گذاشت، گاهی انسان خیال می کند کار خوبش نتیجه ندارد در حالی که کار برای نظام الهی و خدمت به جامعه باقی می ماند و دیگران نتیجه اش را می بینند.

مهدوی کنی تصریح کرد: یک عده خیلی زود فراموش کار می شوند و از کارهایشان اظهار پشیمانی می کنند در حالی که به غیر از سعی و قیام برای خدا چیزی فایده ندارد و باید تلاش کنیم در این چند روزه عمر سعی برای خدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بنده توصیه می کنم بعد از انتخابات مجلس نهم دعواها را کنار بگذاریم، گفت: هم اکنون موقع برادری است و نباید بعد از انتخابات دعوا باشد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین به شخصیت شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: شهید دکتر بهشتی همواره جهانی فکر می کرد حتی ایرانی هم فکر نمی کرد و یک ایرانی نبود بلکه یک مسلمان جهانی بود و نظم و انضباط و تعبد زیادی به دین داشت و همواره حتی در اواسط یک جلسه مهم هم نماز را رها نمی کرد و می گفت اساس کار بر نماز است و ما برای نماز کار می کنیم.

مهدوی کنی تصریح کرد: شهید بهشتی به هیچ وجه اهل سازش با مخالفان نبود.