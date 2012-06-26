همدست معروف ترین جاسوس زن جهان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوسال پس از بازداشت گروهی از جاسوسان روسی در آمریکا و بازگرداندن آنها به مسکو که به دلیل همزمانی آن با تلاش اوباما برای بهبود روابط با روسیه اهمیت رسانه ای فوق العاده ای یافت، بار دیگر رسانه های جهان با پرداختن به این موضع از بازداشت همدست "آنا چاپمن" که یک دیپلمات 60 ساله هلندی است خبر می دهند .

چاپمن دختر یکی از افسران کا.گ.ب ( سرویس جاسوسی اتحاد جماهیر شوروی ) بود که با یک مرد انگلیسی ازدواج کرده و به مدت پنج سال نیز در لندن سکونت داشت. او پس از جدا شدن از این مرد انگلیسی به مدت یک سال نیز با شخص دیگری به نام "لورنت تیلور" در لندن زندگی کرد و در سال 2010 به همراه 10 نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا بازداشت شد.

روزنامه دیلی تلگراف با انتشار خبر بازداشت همدست چاپمن در هلند می نویسد : یک دیپلمات 60 ساله هلندی که فقط با نام "ریموند پی" شناخته می شود به اتهام انتقال 450 فایل محرمانه به یک جاسوس روس، در پراگ بازداشت شد.

این زوج روس به حلقه جاسوسی روسیه در آمریکا که در سال 2010 در آمریکا بازداشت شدند مرتبط بودند.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : رسانه های آلمان اینطور گزارش می دهند که دیپلمات بازداشت شده از ارائه هرگونه توضیحی در خصوص اتهام خود خودداری کرده است.

این دیپلمات متهم است که اطلاعات حساس و محرمانه را در دانشگاه ماربورگ آلمان به یک زوج با نام های "آندریاس" و "هیدرون" منتقل کرده است.

به نوشته رسانه های آلمانی از جمله فوکوس، این زوج نیز همانند جاسوسان روسی بازداشت شده در آمریکا در سال 2010 از گذرنامه های جعلی استفاده کرده و عضو "سازمان امنیت خارجی روسیه " ( SVR ) یعنی همان سازمانی که چاپمن و دیگر جاسوسان بازداشت شده در آمریکا برای آن کار می کردند بوده اند.

چاپمن به همراه 10 جاسوس دیگر روس در سال 2010 در امریکا بازداشت و به مسکو بازگردانده شد. چاپمن پس از بازگشت به روسیه همچنان چهره خبر ساز رسانه های بود بطوریکه هر روز یک خبر و یا گزارش جدید در مورد وی و افرادی که این زن با آنها در انگلیس و آمریکا در ارتباط بود منتشر می شد.

کار به جائی رسیده بود که برخی سایتها رقم های بالایی را برای فروش عکس های وی مطالبه می کردند و از همین رو بود که چاپمن تصمیم به نگارش زندگینامه خود و فروش آن به قیمت 250 هزار دلار کرد.

پس از آن چاپمن در کار خود را به عنوان یک مدل ادامه داد بطوریکه در کمتر از چند ماه تبدیل به یکی از مدل های معروف روسی شد . هفته گذشته رسانه های ترکیه از حضور چاپمن در یک "شوی لباس" در این کشورخبر دادند.