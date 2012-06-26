عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه مسئولان استان و نمایندگان با مسئولان قرارگاه خاتنم الانبیا در دفتر استانار گلستان اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد با تجهیز کارگاههایی صورت گرفت و نوع نگاهی که قرارگاه برای سازندگی دارد، پروژه راه آهن گرگان – مشهد در زمان بندی خیلی مناسب اجرایی شود.

وی اظهار داشت: بنظر می رسد که در زمان بندی پیش بینی شده راه آهن گرگان - مشهد اجرایی و این خواسته مردم محقق شود.

وی با اشاره به بحث خرید سیب زمینی در استان گفت: با تلاشهایی که صورت گرفته از سوی مسئولان استانی، مقرر شد که اگر تعاون روستایی کشور در این زمینه پای کار نیاید با دستور قاطع استاندار، معاونت برنامه ریزی وارد عمل شود تا سیب زمینی که قابل بهره برداری است را در دستور کار قرار دهد.

امامی گفت: سازمان تعاون روستایی نیز این نظر را دارد که کمیسیون معاملات این سازمان درباره قیمت پیشنهادی و خرید تضمینی از طریق تعاونیهای روستایی و بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است.