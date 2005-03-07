سوريه در مورد پيگيري روند صلح با اسرائيل جدي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين روزنامه، الملقي اعلام كرد كه اردن به ايالات متحده فشار وارد خواهد ساخت تا اگر سوريه لبنان را تخليه كند از اسرائيل بخواهد از سرزمينهاي سوريه عقب نشيني كند.

وي با اشاره به دو قطعنامه شوراي امنيت سازمان اعلام كرد:"اگر سوريه مي خواهد تا جهان اسرائيل را مجبور به انجام قطعنامه 242 نمايد آن كشور نيز بايد قطعنامه 1559 را اجرا كند".

همچنين ملقي با اشاره به گزارش قبلي اين روزنامه در باره گفتگوهاي سري صلح بين اسرائيل و سوريه اعلام كرد كه اين مساله صحت ندارد و اگر آنها گفتگو مي كردند فشار به سوريه براي عقب نشيني از لبنان خيلي سنگين و زياد نبود".

اين مقام اردني در ادامه اظهار داشت:"عبدالله پادشاه اردن در سفر آتي خود به ايالات متحده تلاش خواهد كرد تا اسرائيل را وارد روند صلح با سوريه كند".

وي گفت : در ضمن اردن انتظار دارد سرزمينهاي متعلق به خودش را كه تحت كنترل اسرائيل هستند به آن كشور بازگردانده شود.