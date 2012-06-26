به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران امروز در مراسم رونمایی از یادمان شهدای هفتم تیر تصریح کرد: نه بنده و نه نیروهایی که در شهرداری تهران فعالیت می کنند هیچ کدام نقشی زیادی را در ساخت این یادمان ایفا نکردیم این مردم بودند که این مجموعه را ساختند.

وی گفت: همان مردمی که انقلاب کردند شهید دادند و امروز پای انقلاب خود ایستاده‌اند این مجموعه را ساخته اند.

قالیباف ادامه داد: یادمان شهدای هفتم تیر از پول مردم ساخته شده است از این رو باید از مردمی که همچنان در صحنه هستند تشکر کنم. همچنین باید یاد شهدای انقلاب اسلامی را گرامی بداریم و امیدواریم این توفیق را داشته باشیم که همچنان خدمتگزار مردم باشیم و بتوانیم در مسیر شهدای انقلاب گام برداریم.

شهردار تهران با بیان اینکه شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از شهدای انقلاب اسلامی ذوب مکتب سیدالشهدا بودند و برای آنها مهم سیره علوی بود، اظهار داشت: اگر مکتب شهید بهشتی و مکتوبات این بزرگوار را مطالعه کنیم به مکتب عاشورایی وی پی می بریم.

وی به حضور و سخنرانی شهید بهشتی در دانشگاه راضی مشهد اشاره و خاطر نشان کرد: وی در ابتدای انقلاب در دانشگاه راضی حاضر شد و در فضایی که کاملا علیه ایشان بود به ایراد سخنرانی پرداخت. آن فضا در آن زمان کاملا علیه این شهید بزرگوار بود. در آن دانشگاه قبل از سخنان شهید بهشتی، رجبی و شیخ علی تهرانی حضور یافته بودند، اما با این حال وی در آن محیط شرکت کرد و خطاب به این افراد گفت ما از شما هیچ چیز نمی خواهیم فقط چوب لای چرخ انقلاب نکنید.

قالیباف با بیان اینکه شهید بهشتی حقیقتا اسلام شناسی خوب بود، افزود: شهید بهشتی نگاهی ویژه به اسلام داشت همینطور عدالت اخلاقی که بهشتی به آن پرداخته بود بر هر عدالتی دیگر تقدم داشت.

شهردار تهران در ادامه سخنانش با اشاره به ساخت یادمان شهدای هفتم تیر اظهار داشت: این مجموعه با سی سال تاخیر ساخته شد، اما امروز که این یادمان به بهره‌برداری رسیده است باید از آن استفاده مطلوب کرد از این رو از همه اندیشمندان، پیروان ولایت و دلسوزان نظام، امام و رهبری می خواهم دست به دست هم داده تا از این ظرفیت مطلوبی که بوجود آمده استفاده کنیم.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: اگر این مسیر را دنبال کنیم بدون شک جوانان می‌توانند در مسیر انقلاب قرار بگیرند و این مسیر را به پیش ببرند.