بهره گیری از ظرفیت رسانه و هنر در حوزه تبلیغ دین مغفول واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زارعیان در نشست خبری چهارمین سوگواره فیلم و عکس لحظه های عاشورایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایجاد تعامل و ارتباط حوزه های علمیه و روحانیون با هنرمندان عکاس منجر به تبیین ظرفیت های هنری در شاخه های مختلف هنری برای عموم افراد جامعه است.

وی در ادامه با بیان اینکه طلاب و حوزویان دیده بانان فرهنگی هستند، تصریح کرد: برگزاری جلسات مداوم با حضور هنرمندان و حوزویان موجب ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی می شود.

زارعیان با بیان اینکه تاثیرگذارترین ابزار در حوزه تبلیغ دین بهره مندی از رسانه و هنر است، افزود: متاسفانه ما در حوزه بهره گیری از ظرفیت رسانه و هنر در حوزه تبلیغ دین نسبت به جوامع غربی عقب مانده ایم.

وی با بیان اینکه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی در بخش عکس، فیلم و فیلمنامه نویسی برگزار می شود، تصریح کرد: در مجموع 4 هزار و 793 اثر در بخش فیلم و فیلم نامه نویسی به دبیر خانه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی ارسال شده است که از این تعداد 110 اثر در بخش فیلم، 66 اثر در بخش فیلم نامه نویسی و مابقی آثار دریافتی متعلق به بخش عکس است.

وی با بیان اینکه بیشترین آثار دریافتی متعلق به بخش عکس بوده است، تصریح کرد: 4 هزار و 617 اثر از 4 هزار و 86 هنرمند عکاس به دبیر خانه سوگواره در بخش عکس به دبیر خانه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی ارسال شده است.

زارعیان با بیان اینکه بخش عکس از مهمترین بخش های این دوره از سوگواره لحظه های عاشورایی است، از برپایی نمایشگاه عکس در وب سایت عکاسان همزمان با 10 تیرماه خبر داد و گفت: هدف از برپایی نمایشگاه عکس در وب سایت عکاسان را کاهش هزینه های جانبی است.

وی ادامه داد: در همین رابطه از برپایی نمایشگاه عکس در مشهد همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی در 18 آبان جاری خبر داد.

دبیر چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی گفت: در این دوره از سوگواره لحظه های عاشورایی برای علاقمندان به ساخت فیلم های کوتاه بخش ویژه فیلم های 72 ثانیه ای در نظر گرفته شده است که علاقمندان می توانند آثار خود را تا پایان مرداد ماه جاری به دبیر خانه ارسال کنند.

وی افزود: به منظور ارتقای سطح کیفی برگزاری چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی و ایجاد تعامل های استاندارد حرفه ای فی ما بین جوامع هنری و حوزه های علمیه و روحانیون اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه های عکاسی، فیلم نامه نویسی، مستند و فیلم سازی با حضور اساتید مجرب رااز برنامه های جانبی چهارمین دوره از سوگواره لحظه های عاشورایی دانست.

در این نشست همچنین میر هاشمی یکی دیگر از داوران اذعان داشت: توجه به گسترش ابزار، پژوهش، توسعه آورده های فرهنگی و تولید آثار همراه با مطالعه و ایجاد حس رقابت و بیان موضوع از جمله راه کار های تولید آثار فاخر و ماندگار در عرصه عکاسی است.

در ادامه اسماعیل عباسی یکی از داوران بخش عکس چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: داوری آثار در بخش عکس باید متناسب به معیارها و آیین نامه های عنوان شده در فراخوان صورت پذیرد.

عباسی تصریح کرد: متاسفانه در آثار هنرمندان عکاس در چهارمین دوره از سوگواره لحظه های عاشورایی یک نوع ساده نگری مشاهده می شود و بیشترین توجه هنرمندان عکاس به بخش حرکتی آیین های عاشورایی است.

همچنین در این نشست کریم ملک مدنیاز دیگر داور بخش عکس چهارمین سوگواره لحظه های عاشورایی با بیان اینکه مهمترین معیار داوری در بخش عکس پایبندی و تعهد به ائدیولوژیک هنری است، گفت: موضوعیت، مسائل فنی و تکنیکی و زیبا شناسی از جمله مباحثی است که در حوزه داوری آثار مد نظر قرار دارد.

وی با اشاره به این مطلب که هنر عکاسی دارای مبانی بسیار زیادی است، ادامه داد: عکاسان باید دارای حس پذیرش نگاه نوین و آزاد اندیشی داشته باشد.