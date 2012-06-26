فراهم شدن امکان صادرات برق به عراق/ ساخت نیروگاه در حیدریه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مصطفی نجفیان افزود: ظرفیت تولید نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج هم اکنون 636 مگاوات است که قابلیت افزایش به 950 مگاوات در آینده را نیز دارد و با توجه به اینکه مصرف کل استان در حدود 400 مگاوات است، امکان تزریق برق مازاد به شبکه سراسری کشور و نیز صادرات به عراق از مرزهای این استان وجود دارد.

وی افزود: تعداد مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هم اکنون به 494 هزار رسیده است که 86 درصد آنها در بخش خانگی و تنها یک درصد آنها در بخش صنعتی از برق استفاده می کنند و انتظار می رود با توجه به اینکه امکانات و ظرفیت های صنعتی شدن استان وجود وجود دارد، در آینده شاهد افزایش سهم صنایع از مشترکین استان باشیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به کمبود نقدینگی در صنعت برق اظهار امیدواری کرد: سهم بیشتری از اعتبارات استانی به این صنعت اختصاص یابد تا روند اصلاح و بهینه سازی شبکه های موجود برق شتاب و سرعت بیشتری بگیرد.

وی در ادامه با توجه به شروع فصل گرما خواستار همکاری بیشتر شهروندان در راستای بهینه سازی مصرف برق شد.

احداث نیروگاه حیدریه عراق به زودی آغاز می شود

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت نیرو در ادامه این نشست از آغاز به کار عملیات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی حیدریه عراق در آینده نزدیک خبر داد.

ابراهیم راحمی گفت: پس از تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات در وزارت نیرو، احداث نیروگاه حیدریه عراق به عنوان وظیفه اصلی و ابتدایی این ستاد مطرح شد و انتظار می رود در آینده ای نزدیک و به محض تکمیل تامین اعتبار عملیات ساخت این نیروگاه آغاز شود.

وی افزود: قول ساخت این نیروگاه چهار سال قبل در سفروزیر سابق نیرو به عراق به مسئولان ارشد این کشور داده شده بود، اما کمبود نقدینگی در سال های اخیر آغاز عملیات اجرایی این پروژه را با تاخیر مواجه کرد که خوشبختانه هم اکنون منابع مالی این پروژه تامین شده است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این پروژه در آینده نزدیک اجرا می شود.

راحمی با اشاره به اهیمت ساخت نیروگاه حیدریه از لحاظ سیاسی برای کشورمان بیان کرد: هم اکنون بستر صادرات برق از عراق به سوریه و لبنان نیز فراهم شده است و انتظار می رود با احداث این نیروگاه ظرفیت صادرات به این کشورها نیز بیشتر شود.

راحمی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج را افتخار وزارت نیرو در استان کردستان دانست و گفت: در دولت های نهم و دهم توجه ویزه ای از سوی وزارت نیرو به این استان صورت گرفت و انتظار می رود که این نگاه و توجه ویژه همچنان تداوم داشته باشد.

علیرضا شهبازی استاندار کردستان نیز در این نشست از عملکرد مطلوب مدیریت و پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان برای تامین برق استان تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه این همایش عبدالعزیز کریمی، مدیر عامل برق منطقه ای غرب گزارشی از عملکرد این شرکت در استان های تحت پوشش را ارائه داد.