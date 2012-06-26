صالحی از پیام احمدی نژاد به رئیس جمهور قبرس خبر داد/ هدف سفر به قبرس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قبرس، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که بامداد امروز به منظور انجام دیدار از قبرس در چارچوب دیدار دوجانبه عازم این کشور شده وارد لارناکا شد.

وی در بدو ورود مورد استقبال معاون امور بین‌الملل نهاد دفتر ریاست جمهوری قبرس، مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه قبرس و همچنین سفیر ایران در این کشور قرار گرفت.

علی اکبر صالحی در بدو ورود در فرودگاه در جمع خبرنگاران درباره این سفر گفت: قبرس از ماه جولای رئیس دوره اتحادیه اروپا خواهد شد.

وی افزود: قبرس نزدیکترین کشور اتحادیه اروپا به خاورمیانه بوده است و از دیرباز نقش موثری در این منطقه داشته است.

وی با اشاره به اینکه قبرس از جمله کشورهای نزدیک به خاورمیانه است، خاطرنشان کرد: مواضع قبرس درباره خاورمیانه همواره عادلانه بوده و به ویژه درباره فلسطین.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: قبرس از بنیان‌گذاران عدم تعهد در دهه 60 تا 70 بوده و نقش فعال و موثری در غیرمتعهد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما از ا این سفر تبریک به مسئولان قبرس برای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا است و با توجه به نزدیکی قبرس به خاورمیانه به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا این موضوع حائز اهمیت است.

صالحی افزود: ایران نیز در خاورمیانه نقش موثر و تاثیرگذاری دارد و فکر می‌کنم با توجه به روابط خوب ایران و قبرس بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و روابط ایران و اتحادیه اروپا را نزدیک کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به برخی از سوء تفاهم‌های موجود بیان کرد: امیدواریم با وساطت قبرس بتوانیم در این مسایل تاثیر بگذاریم.

وی همچنین افزود: روابط تجاری ایران و قبرس قابل ذکر نیست در حالی که پتانسیل دو کشور زیاد است و در این موضوع نیز صحبت خواهیم کرد.

صالحی به تعداد زیاد دانشجویان ایرانی در قبرس اشاره کرد و اظهار داشت: وزیر آموزش عالی قبرس به ایران سفر کرده و معاون وزیر علوم ایران نیز به قبرس آمده و تفاهمنامه‌هایی نیز نوشته شده که در این موارد نیز مذاکره خواهیم کرد.

وی همچنین تاکید کرد:‌ در این سفر حامل پیام احمدی‌نژاد به رئیس جمهور قبرس که در گذشته نامه‌‌ای به رئیس جمهور کشورمان نوشته بود هستم.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: قبرس اهمیت بسیار زیادی دارد و با توجه به جایگاه کنونی این کشور اهمیت آن بسیار زیاد خواهد بود و امیدواریم در ریاست دوره‌‌ای این کشور در اتحادیه اروپا شاهد بهبود روابط باشیم.