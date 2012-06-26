18 کمپ ترک اعتیاد در گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی عصر دوشنبه در همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با رویکرد مبارزه با مواد مخدر افزود: همه باید برای مبارزه با این آسیب و درد خانمانسوز به سهم خود گامهای بلندی بردارند که در مسیر تأسی از ائمه اطهار و برازنده جامعه اسلامی باشد.

وی ادامه داد : فلسفه انقلاب امام خمینی (ره) در راستای اعتلای کرامت انسانی و تحقق عدالت اجتماعی بود و اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی با هر دو مؤلفه مغایر و در تضاد است که این وظیفه ما را در این حوزه و در راستای تحقق این مأموریت ارزشمند نظام دینی آشکار می سازد.

جمشیدی در ادامه به بیان سیاستهای کلی در موضوع مبارزه با مواد مخدر در سه آیتم پرداخت و اظهار داشت : در حوزه پیشگیری ، سیاسیتهای کلی شامل فرهنگسازی ، اطلاع رسانی و آگاهی عمومی است که که چنانچه مردم از خطرات و عواقب استفاده از مواد مخدر اگاهی داشته باشند مراقبت و محافظت بیشتری از زندگی و محیط پیرامون خود خواهند داشت.

وی تصریح کرد : چنانچه ما در این حوزه مؤثر واقع شویم طبیعتا همراهی خانواده ها ، مربیان و معلمین را بدنبال خواهیم داشت که شآن رسالت خویش را درک خواهند کرد و در این راه باید همه جاهایی که به نوعی با افکار مردم سر و کار دارند از ائمه جمعه و جماعات تا صدا و سیما و دانشگاهها و ... در این مسیر همراه و همگام باشند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: در حوزه مقابله تصمیم قاطع و فراگیر داریم و با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی که با همت بلندشان افزایش 40 درصدی کشفیات مواد مخدر را در سال گذشته رقم زدند تمام تلاشمان را برای مبارزه جدی با این بلای خانمانسوز بکار خواهیم گرفت.

وی ادامه داد : در حوزه درمان و حمایت بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی با رویکرد بازتوانی و حمایتی با بکارگیری تمامی امکانات وارد میدان شده اند و این روند را ادامه خواهند داد.

معاون استاندار گفت: تقویت تشکلهای مردم نهاد و استفاده از ظرفیتهای موجود در این تشکلها که بدون هیچ چشمداشتی در کنار 18 کمپ ترک اعتیاد استان مشغول خدمت رسانی با نیت نجات افراد و خانواده ها از این بلای خانمانسوز هستند می تواند موثر واقع شود.

وی همچنین بر برگزاری کلاسها ، کارگاههای آموزشی، همایشها ، نمایشگاهها و برنامه هایی از این دست در جهت اطلاع رسانی و آگاهی عمومی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جوان امروز باید سرباز امام زمان (عج) و ولایتمدار و استکبار ستیز باشد گفت: باید همه به گونه ای در این حوزه همت کنیم که حتی یک جوان معتاد و فشل در جامعه وجود نداشته باشد.