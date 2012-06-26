حمید ناطقی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پیاده روی حرم تا جمکران صبح نیمه شعبان ساعت 9 صبح انجام می شود.
وی گفت: این پیاده روی در بلوار پیامبر اعظم به طول هفت کیلومتر انجام می گیرد.
مسئول هیئت خادم الرضا بیان کرد: این پیاده روی از صحن آینه حضرت معصومه(س) آغاز شده و تا مسجد مقدس جمکران ادامه دارد.
وی گفت: آغاز مسیر پیاده روی با مداحی آغاز و در طول مسیر نیز مداحی انجام می شود.
وی گفت: آغاز مسیر پیاده روی با مداحی آغاز و در طول مسیر نیز مداحی انجام می شود.
ناطقی با اشاره به اینکه حضور در پیاده روی برای عموم آزاد است افزود: ازعلاقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل در این پیاده روی شرکت کنند.
برگزاری جشن ازدواج برای 150 زوج عضو خادم الرضا
مسئول هیئت خادم الرضا در بخشی دیگر با اشاره به برگزاری جشن ازدواج برای 150 زوج عضو خادم الرضا افزود: افرادی که از نیمه شعبان سال گذشته ازدواج کرده اند در این مراسم حضور دارند.
عضویت 35 هزار نفر در هیئت خادم الرضا
وی با اشاره به اینکه 35 هزار نفر عضو این هیئت هستند افزود: مراسم جشن ازدواج شب نیمه شعبان از ساعت 18 تا 20 برگزار می شود.
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