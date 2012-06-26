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۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

میررجبی با مهر مطرح کرد:

تلاش اداره منابع طبیعی البرز برای جلوگیری از دستبرد به اراضی تاغ زارها

تلاش اداره منابع طبیعی البرز برای جلوگیری از دستبرد به اراضی تاغ زارها

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز از تلاش این اداره کل در راستای جلوگیری از دستبرد به اراضی تاغ زارها در استان خبر داد.

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت جلوگیری از دستبرد به تاغ زارها در البرز افزود: تاغ زارها از نظر منابع طبیعی اهمیت فراوانی دارند که این امر، اهمیت حفظ و جلوگیری از مورد دستبرد قرار گرفتن آنها را افزایش می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: در گذشته، دستبردهایی به اراضی تاغ زار در بخشهایی از استان البرز صورت گرفت اما از ادامه این امر جلوگیری می شود.

وی گفت: فعالیتهای نظارتی در این خصوص از مهمترین راهکارها محسوب می شود و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نیز با توجه به این امر، نظارتهای خود را تقویت می کند.

میررجبی افزود: افزایش فعالیتهای نظارتی برای جلوگیری از دستبرد به اراضی تاغ زار در البرز نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط و همکاری از سوی این دستگاه ها است.

البرز میزان قابل توجهی تاغ زار در خود دارد

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جایگاه استان البرز در زمینه داشتن اراضی تاغ زار نیز گفت: البرز میزان قابل توجهی تاغ زار در خود دارد و جایگاه البرز از این نظر قابل توجه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: میزان قابل توجهی از این تاغ زارها در اشتهارد و نظرآباد قرار دارد و در گذشته، دستبردهایی به تاغ زارهای این دو منطقه صورت گرفته است.

میررجبی اظهار امیدواری کرد که به کمک افزایش نظارتها دستبرد به تاغ زار در استان البرز با جدیت کنترل و اهمیت این امر از نظر منابع طبیعی در البرز در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1635439

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