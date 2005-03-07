فاكتور 8 رسيد اما نه براي همه ! كمبود داروي بيماران هموفيلي همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرطبق آخرين آمار داروخانه جامع هموفيلي 271 بيمار منتظر دريافت فاكتور 8 انعقادي بوده اند كه تا صبح امروز از طريق مركز مديريت پيوند د بيماري هاي خاص 2 هزار و 300 ويال فاكتور 8 براي توزيع بين بيماران به داروخانه جامع هموفيلي رسيده است.

اما اين تعداد حتي اگر ميانگين نسخه هر بيمار را 5 ويال در نظر بگيريم، نياز بيش از 2 روز بيماران را رفع نخواهد كرد، ضمن اين كه بسياري از بيماران شهرستاني نيز به دليل عدم وجود فاكتور 8 در اكثر شهرستان هاي كشور بسياري از بيماران براي گرفتن فاكتور 8 به تهران سفر كرده اند.

مدير عامل كانون هموفيلي ايران در اين رابطه مي گويد: تا كنون تعدادي بيش از هزار ويال فاكتور 8 به داروخانه مركز درمان جامعه هموفيلي رسيده است اما با توجه به حجم نسخ بيماران فردا بعد از ظهر موجودي داروخانه صفر خواهد شد.

احمد قويدل مي افزايد: اين در حالي است كه تا صبح امروز فاكتور به مراكز استان ها و بسياري از شهرستان ها نرسيده و بيماران شهرستاني مجبور شده اند براي دريافت دارو به تهران سفر كنند.

وي تصريح مي كند: ما اميدواريم با تضمين تداوم ورود فراورده هاي خوني بحران به وجود آمده خاتمه يابد، وزارت بهداشت و درمان بايد باور كند كه بحران به وجود آمده كاملا جدي است و عدم حفظ تداوم ارسال دارو به داروخانه ضايعات جبران ناپذيري را به جامعه هموفيلي ايران وارد مي آورد.

قويدل در پايان خاطر نشان مي كند: روا نيست كه هزينه 40 ميليون دلاري دولت براي بيماران هموفيلي به دليل عدم وجود نظم و رعايت اصول در واردات و عقد قراردادهاي غير اصولي از بين برود.

كسر داروي تجويز شده توسط پزشك منطقي نيست اما مجبوريم!

موضوع مهم ديگري كه در اين بين بايد مورد توجه قرار گيرد، كم كردن سهميه داروي بيماران به دليل كمبود فاكتور 8 است كه كاري غير منطقي به نظر مي رسد، پزشك فاكتور مورد نياز بيمار را با توجه به وزن و شدت خونريزي او تجويز مي كند و اين در حالي است كه طي روزهاي اخير به دليل كمبود دارو اكثر بيماران هموفيلي تنها موفق به دريافت يك سوم از داروي مورد نياز خود شده اند.

اما معاون اجرايي مركز مديريت پيوند و بيماري هاي خاص نيز در اين رابطه مي گويد: تمام سعي ما اين است كه چنين اتفاقي رخ ندهد اما در برخي از موارد چاره اي جز اين كار نيست، يا بايد به تعداد كمتري از افراد متقاضي دارو بدهيم و يا اين كه با توجه به تعداد فاكتورهاي موجود سعي كنيم توازن و تعادلي برقرار كرده و كاري كنيم كه به همه بيماران دارو برسد حتي به ميزان كم.

دكتر محمد عقيقي مي افزايد: متاسفانه ضربه اي كه بر اثر دير رسيدن دارو بر ما وارد شده به دليل تعطيلات سال نو شدت بيشتري پيدا كرده، اين تعطيلات باعث التهاب بيماران و ترس از اين موضوع كه در عيد هيچ دارويي وجود ندارد شده است.

وي تصريح مي كند: تلاش ما براي جبران كمبود دارو هم نتوانست اين ضربه را خنثي كند و در حال حاضر با بحران رو به رو شده ايم ، اما تمام تلاش ما اين است كه بتوانيم كمبود دارو را جبران كنيم.

دكتر عقيقي در خصوص هجوم بيماران شهرستاني براي تهيه دارو به تهران مي گويد: متاسفانه اين موضوع هم مزيد بر علت شده است،كه اميدواريم با توزيع بموقع دارو در مراكز استان ها تا حدودي اين مشكل را حل كنيم.

وي مي افزايد: در ماه هاي گذشته حجم مصرف فاكتور انعقادي در تهران يك هزارو 300 فاكتور بوده، اما حالا تعداد فاكتور مصرفي به 5 هزار رسيده است و ديگر بيشتر از اين رقم نمي توانيم فاكتور در اختيار بيماران تهراني قرار دهيم.

معاون اجرايي مركز مديريت پيوند و بيماري هاي خاص تصريح مي كند: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته ما اميدواريم در روز ششم فروردين هم ورود يك محموله از فراورده هاي انعقادي به كشور را داشته باشيم.

دكتر عقيقي مي گويد: متاسفانه بروز يك سري اختلافات بين وارد كنندگان فاكتور با شركت هاي توليد كننده باعث بي نظمي در زمان ورود دارو به كشور شده كه ما اميدواريم اين مشكلات هر چه زودتر حل شده و طبق روال گذشته بتوانيم دارو را به موقع و به ميزان مورد نياز در اختيار بيماران قرار دهيم.

واقعيت هايي كه تكذيب مي شوند!

خبر كمبود فاكتور انعقادي و سرگرداني بيماران هموفيلي خبري است كه بارها و بارها تكرار شده و هر بار نيز بسياري از مسئولان سعي مي كنند چنين خبري را تكذيب كنند، شايد دليل اصلي اين تكذيب كردن ها اين باشد كه آقايان هيچ گاه خودشان مجبور نشده اند براي دريافت فاكتور 8 انعقادي زير باران و در سرما بايستند.

اي كاش مسوولان به جاي تكذيب ياد مي گرفتند مشكلات را شفاف بيان كنند و با همفكري راه حل مناسبي براي حل آن پيدا مي كردند ، اما متاسفانه اولين موضع آنها در خصوص چنين مشكلاتي تكذيب است و البته مردم و خبرنگاران هم به تكذيب واقعيت هايي كه وجود دارند عادت كرده اند.