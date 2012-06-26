قطع مکرر اینترنت معضل جدی مردم اردبیل/خسارت قطعی اینترنت جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه اینترنت نقش اساسی در زندگی مدرنیته مردم بازی می کند و مردم ترجیح می دهند به جای مراجعه حضوری و اتلاف وقت خود پشت کامپیوتر نشسته و خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط نهادهای مختلف دولتی و خصوصی ارائه می شود را به صورتی اینترنتی انجام دهند.

ارائه خدمات الکترونیکی در تمامی کشورهای جهان انجام می شود و نهادهای متعدد برای ارائه خدمات مطلوب به مردم مجبورند خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه دهند تا هم از تعداد ارباب رجوع کاسته و هم بر کیفیت خدمات ارائه شده افزوده شود و شهروندان هم به جهت راحتی کارهای خود از نهادهایی که به صورت اینترنتی خدمات ارائه می دهند خدمات دریافت می کنند.

در حالی که ارائه خدمات اینترنتی در شرکتهای و ارگانهای دولتی و خصوصی به جهت استقبال مردم از این نوع خدمات هر روز بیشتر می شود و مردم نیز به سمت انجام کارهای خود از طریق اینترنت سوق پیدا می کنند اما قطعی و کاهش سرعت اینترنت در روزهای اخیر مردم اردبیل را به شدت از ارائه دهندگان سرویسهای اینترنتی شاکی کرده است.

اینترنت در اردبیل بیشتر از استانهای دیگر قطع می شود

یکی از دانشجویان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده از اینترنت در زندگی امروزی گفت: زندگی در هزاره ارتباطات بدون استفاده از اینترنت می لنگد و باید برای هماهنگی خود و استفاده از علم که به سرعت گسترش پیدا می کند، اینترنت را جزو لاینفک زندگی شهروندان دانست.

امید جوادی با بیان اینکه نباید در سرویسهای اینترنتی اختلال به وجود بیاید، تصریح کرد: اینترنت با زندگی مردم عجین شده و مردم هر لحظه برای استفاده از خدمات اینترنتی اعم از پژوهش و مطالعات علمی و اجتماعی، کارهای بانکی، پیگیری کارهای دانشگاهی و غیره به اینترنت مراجعه می کنند که وجود اخلال در این سرویسها به دلیل قطعی یا کاهش سرعت اینترنت میزان نارضایتی مردم را فراهم می کند.

وی با اشاره به اختلالهای مکرر در سرویسهای اینترنتی اردبیل افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون و بویژه طی هفته های اخیر هر روز شاهد اختلال اینترنت و یا کاهش سرعت آن در اردبیل بدون اطلاع قبلی هستیم و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی هم جواب قانع کننده ای برای این اخلالهای اینترنتی نمی دهند.

جوادی قطعی اینترنت در استان اردبیل را بیشتر از استانهای دیگر دانست و اضافه کرد: با پرس و جو از همکلاسیهایم و بررسیهایی که انجام دادم متوجه شدم که اینترنت در استانهای دیگر به مراتب کمتر از استان اردبیل قطع می شود و دلایل این اخلالها در اینترنت سطح استان همچنان نامشخص است.

این دانشجوی اردبیلی با بیان اینکه مردم نامحرم نیستند، متذکر شد: مردم و شهروندان برای دریافت سرویسهای اینترنتی هزینه هایی را پرداخت می کنند و باید به تعهدات داده شده توسط شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای اینترنتی عمل شود و علت قطعیها و کاهش سرعت اینترنت به مردم صادقانه و با صراحت کامل توضیح داده شود.

قطعی اینترنت در فصل امتحانات نباید اتفاق بیفتد

وی کاهش سرعت اینترنت را خلاف تعهدات شرکتهای سرویس دهنده اینترنتی برشمرد و گفت: در برخی مواقع سرعت اینترنت به نصف سرعت تعهد داده شده می رسد که این کار خلاف شرع و قانون است و باید شرکتهای سرویس دهنده از طرق مختلف این کار را جبران کنند وگرنه حقوق مردم را پایمال کرده اند.

یکی دیگر از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اینترنت را از ابرازهای موثر زندگی مردم در اقشار مختلف دانست و تصریح کرد: نقش اینترنت در زندگی شهروندان طوری است که اخلالهای یک ساعت این ابزار ارتباطات مدرنیته می تواند زندگی عادی شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.

فرزانه علیپور با اشاره به اخلال در سرویسهای اینترنتی اردبیل افزود: حدود 20 روز است که همه روزه شاهد افت سرعت یا قطعی اینترنت هستیم که اگر زیانهای وارد شده به شهروندان در این ایام مورد بررسی قرار گیرد خواهیم دید که این قطعیها که در نگاه اول بی ضرر می باشد مضرات مالی، اتلاف وقت و استرسهای زیادی را به برخی از شهروندان وارد کرده است که کسی پاسخگوی این مضرات نیست.

مشکلات خانواده ها برای دریافت کارت آزمون کنکور سراسری

وی با اشاره به برگزاری آزمون کنکور سراسری و دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون از طریق اینترنت یادآور شد: قطعی مکرر اینترنت باعث شده که فشارهای ناشی از استرس، اضطراب و نگرانی در بین خانواده ها افزایش یابد و این التهاب مضر برای جامعه محسوب می شود.

این معلم دبیرستانهای اردبیل همچنین با بیان اینکه خرداد و تیرماه فصل امتحانات دانش آموزان و دانشجویان است، اضافه کرد: در این ماه ها دانش آموزان و دانشجویان از اینترنت کمتر اما بهینه تر استفاده می کنند که با قطعی یا کاهش سرعت استرسهایی را به دانش آموزان و دانشجویان وارد می کند.

فشارهای روانی هدیه مخابرات به شهروندان اردبیلی

وی ادامه داد: دانشجویان با توجه به نزدیکی پایان ترم در ایام امتحانات پروژه ها و تحقیقات خود را تکمیل می کنند که برای تکمیل و اتمام تحقیقات و پروژه های دانشجویی خود به شدت به اینترنت نیاز دارند اما با قطعی اینترنت علاوه بر استرسهای حاصل از فشارهای روحی و روانی امتحانات، استرس قطعی اینترنت هم اضافه می شود که ضربات جبران ناپذیری روحی بر دانشجویان وارد می کند.

علیپور با اشاره به برگزاری امتحانات ورودی مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در روزهای گذشته گفت: کارتهای ورود به جلسه دانش آموزان در آزمونهایی مانند آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، استعدادهای درخشان و کنکور تنها از طریق اینترنت توزیع می شد که در همان ایام به دلیل قطعی اینترنت و عدم دریافت کارت آزمون فشارهای روحی و روانی زیادی به دانش آموزان و خانواده های آنها وارد شد.

وی با بیان اینکه ماراتن علمی کشور تا چند روز دیگر همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل هم برگزار می شود، تصریح کرد: مسئولان و متولیان سرویسهای اینترنتی اعم از شرکت مخابرات و شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای اینترنتی باید طوری برنامه ریزی کنند که در ایام توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری قطعی اینترنت و کاهش سرعت در استان به وجود نیاید چون ممکن است با عدم دریافت به موقع کارت ورود به جلسه کنکور با سرنوشت دانش آموزان بازی شود.

مخابرات و شرکتهای اینترنتی باید پاسخگو باشند

یکی از مهندسان نرم افزار کامپیوتر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نباید روند فعلی قطعی اینترنت در اردبیل ادامه داشته باشد، گفت: علت قطعی اینترنت در استان اردبیل معلوم نیست و اگر این روند ادامه داشته باشد مدیریت مخابرات استان به عنوان شرکت فراهم کننده زیرساختهای اینترنتی باید به افکار عمومی پاسخ دهد.

امیرعلی ملکی پاسخگویی متولیان برای اخلالهای دو ماهه اخیر در اینترنت اردبیل را حداقل ترین کار برای جبران آسیبهای ناشی از قطعی اینترنت دانست و تصریح کرد: در کشورهای دیگر وقتی مسئولان به هر دلیل نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند در رسانه های گروهی حاضر شده و ضمن معذرت خواهی از مردم دلایل عدم عمل به تعهدات خود را تشریح می کنند.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات و دیگر شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای اینترنتی باید به مردم پاسخگو باشند، افزود: شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در برابر پرسشهای متعدد شهروندان جواب سربالا می دهند که چنین کاری دور از اخلاق حرفه ای در عرصه اقتصادی و عرضه و تقاضا است.

ملکی پرداخت خسارات وارد شده به مردم را از مطالبات شهروندان از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی برشمرد و اضافه کرد: شهروندان به سبب دریافت خدمات اینترنتی هزینه هایی را به حساب شرکتها واریز می کنند و در صورتی که شرکت نتواند به تعهدات خود در قراردادهای منعقد شده عمل کند باید هزینه مردم را به حساب شهروندان استرداد کند.

مردم اردبیل در طول چند هفته گذشته برای استفاده از اینترنت با مشکلاتی روبرو هستند که هیچ یک از شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای اینترنتی که تعدادشان به تعداد انگشتان یک دست در اردبیل هم نمی رسد حاضر به پاسخگویی و شفاف سازی در این مورد نیستند.



طی هفته گذشته مردم استان همچنان با قطعی و کاهش سرعت اینترنت دست و پنجه نرم می کنند تا شاید فرد یا شرکتی مسئولیت را به گردن گرفته و جوابگوی اختلالهای چند هفته اخیر باشند هر چند که با توجه به شناخت از متولیان امر، این چنین کاری بعید به نظر می رسد.

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گزارش: توحید مهدوی