به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با دستور بررسی اعتبارنامه علی ایرانپور منتخب مردم مبارکه، الیاس نادران به عنوان معترض به اعتبارنامه وی ادله خود در این خصوص را بیان کرد.

منتخب مردم تهران گفت: ما با شخصی مواجه هستیم که دارای دو سابقه کیفری قطعی یکی محکوم به سرقت و دومی قصد عنوان است.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت سخنان وی را قطع کرده و گفت: آنچه را که تشخیص می دهید شورای نگهبان بررسی نکرده اعلام کنید.

نادران در ادامه با تاکید بر اینکه استعلامی در این خصوص از شورای نگهبان نکرده ام گفت: حکم نهایی دادگاه تجدید نظر استان در تاریخ 90.12.7 در مورد ایرانپور با اتهام سرقت چک صادر شد و وی به 3 ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم گردید.

سند حکم دادگاه در این خصوص از طریق تابلو نمایش مجلس به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: بر اساس این اسناد و سخنان شهود این پرونده اتهام ایرانپور مبنی بر سرقت چک به اثبات رسیده و حکم به محکومیت این فرد در دادگاه تجدیدنظر نیز صادر شده است.

نادران تاکید کرد: ایرانپور در زمان ثبت نام برای حضور در رقابت های انتخاباتی به این حکم آگاه بوده اما توجه نکرده و به شورای نگهبان ارائه نداده است. این حکم زمانی به دادستان ارائه می شود که تایید صلاحیت ها به اتمام رسیده است. اگر این حکم به رویت شورای نگهبان می رسید انتخابات حوزه انتخابیه مبارکه ابطال می شد.

منتخب مردم تهران با تاکید بر اینکه سرقت یکی از عناوین مجرمانه ای است که بر اساس آن فرد نمی تواند به عنوان نماینده وارد مجلس شود گفت: در شغل های دولتی به این فرد به صورت پاره وقت هم کاری را نمی سپارند چه برسد که نماینده مردم در خانه ملت شود.

وی با تاکید بر اینکه سرقت از گناهان کبیره است، گفت: التزام عملی به اسلام از شرایط نمایندگی است اما سارق ملتزم عملی به اسلام نیست بنابراین ایرانپور دارای شرایط نمایندگی نیست.

نماینده تهران گفت : بر اساس شواهد موجود ایرانپور از شاکی پرونده چک رضایت گرفته و از دادگاه می خواهد جزای نقدی به جای حبس تعیین کند اما این تغییر محکومیت به معنای رد آن نیست.

معترض اعتبارنامه علی ایرانپور در خصوص محکومیت دوم وی گفت: منتخب مردم مبارکه خود را در تبلیغات انتخاباتی دارای مدرک دکترای پیراپزشکی، لیسانس حقوق، فوق لیسانس علوم سیاسی و لیسانس شهرسازی معرفی می کند. بعد از انتخابات رقبای وی به دادگاه شکایت می کنند و بر اساس استعلامات ثابت می شود که هر 4 عنوان جعلی است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی در خصوص مدرک پیراپزشکی وی اعلام کرده چنین مقطع و رشته ای وجود ندارد و این عنوان جعلی است.

نادران افزود: در خصوص ادعای فوق لیسانس علوم سیاسی نیز دانشگاه آزاد اعلام کرده این فرد ورودی سال 88 است و تاالان 24 واحد پاس کرده و از آن به بعد به دانشگاه مراجعه نکرده و در شرایط اخراج قرار دارد بنابراین این عنوان وی نیز جعلی است.

منتخب مردم تهران تصریح کرد: دانشگاه پیام نور نیز در خصوص مدرک کارشناسی حقوق وی اعلام کرده این فرد تاکنون 132 واحد گذرانده و 4 واحد دیگر از تحصیلات وی برای اخذ مدرک لیسانس باقی مانده است. بدین ترتیب مدرک کارشناسی حقوق وی نیز جعلی است، دانشگاه پیام شهرستان مبارکه در خصوص مدرک مهندسی شهرسازی وی نیز اعلام کرده ایشان در این دانشگاه ثبت نام کرده اما تاکنون 5 واحد گذرانده است.

نادران با اشاره به دفاعیات ایرانپور در این خصوص گفت: بر اساس دفاعیات ایرانپور وی در سخنرانی های تبلیغاتی اش اعلام کرده که در حوزه های علوم سیاسی ، حقوق، شهرسازی و پیراپزشکی دارای سوابق تحصیلی است و مدارک لیسانس و فوق لیسانس را ذکر نکرده است اما بر اساس اسنادی که از سخنرانی های تبلیغاتی وی وجود دارد این فرد در تمام سخنرانی هایش خود را فارغ التحصیل پیراپزشکی و علوم سیاسی اعلام کرده و در رشته حقوق هم تلویحااعلام شده فارغ التحصیل است و تنها در رشته مهندسی شهرسازی اعلام می کند که در حال تحصیل است.

نادران در ادامه خواستار نمایش فیلمی از سخنرانی تبلیغاتی ایرانپور در شهرستان مبارکه در خصوص مدارک تحصیلی اش شد که گویا این فیلم به هیئت رئیسه ارائه نشده بود و پخش نشد.

بر اساس سخنان منتخب مردم تهران، ایرانپور در این فیلم خود را فارغ التحصیل پیراپزشکی ، حقوق و علوم سیاسی و دانشجوی مهندسی شهرسازی معرفی می کند که این سند تلاش برای اغوای مردم را نشان می دهد و شرط التزام به اسلام برای نمایندگی را زیر سئوال می برد.

نادران ادامه داد: پس از اعتراض بنده و توکلی ، ایشان این دروغ واضح را دوبار در جمع اعلام کرده است و مدعی شده است که در همه سخنرانی های تبلیغاتی شان اعلام کردند که اینها سوابق تحصیلاتی بنده است.

معترض این اعتبارنامه ادامه داد: ایرانپور در جلسه ای علنی در پاسخ به تذکر کوچک زاده اعلام کرد که آنچه به وی نسبت داده اند کذب است اما همه سخنان ما بر پایه اسناد و مدارک است.

وی همچنین با اشاره به سخنان مطرح شده در جلسه غیرعلنی امروز صبح گفت: در این جلسه غیر علنی آقای ابوترابی از قول سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند که در هنگام تبلیغات انتخاباتی به ایرانپور تذکر داده شده که از این عناوین استفاده نکنند و ایشان استفاده نکرده است اما طبق اسناد ما ایشان به استفاده از این عناوین جعلی در طول تبلیغات انتخاباتی اش اصرار داشتند.

نادران تاکید کرد: در تاریخ 91.2.11 دادگاه علی ایرانپور را به دلیل استفاده از عناوین جعلی به شش ماه حبس محکوم کرد که این حکم تایید شده و مجازات از حبس به مبلغ 36 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است.

وی با طرح اتهام جدیدی علیه ایرانپور گفت: علی ایرانپور در واکنش به اعتراض بنده و توکلی به اعتبارنامه همه منتخبان تهران اعتراض کرد و این مخالفت صریح با قانون اساسی دارد. بنابراین بنده نسبت به این طرح در صحن علنی مجلس اعلام جرم می کنم و چون این جرم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد از دادستان توقع پیگیری دارم.

نادران در پایان تاکید کرد: ایرانپور طائب توبه نیست بلکه معتزل است . این حق شخصی ما نیست که از آن صرف نظر کنیم بلکه حق ملت ایران است. بر اساس قانون اگر آبدارچی مجلس از آبدارخانه سرقت کند برای همیشه منفصل از خدمت می شود. آیا این فرد با دو سابقه محکومیت لیاقت حضور در صحن علنی مجلس را دارد.